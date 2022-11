No solo la falta de mano de obra afecta a la industria de la construcción a la hora de hablar de la millonaria reconstrucción que se encamina en la Isla.

Según afirmó este martes la presidenta de la Asociación de Constructores, Vanessa de Mari Monserrate, la falta de materiales impactaría también la etapa de recuperación que se impulsa ante los embates hace cinco años de los huracanes Irma y María.

A este panorama, la experta le añadió que no hay vivienda asequible para la clase pobre y media de la Isla, sobre todo ante lo costoso que se ha vuelto construir en Puerto Rico a causa de la inflación y la misma falta de materiales.

PUBLICIDAD

El panorama, que provocará que los proyectos de reconstrucción que impulsa el gobierno se tarden más en hacer, fue esbozado justo cuando la Asociación enfoca su convención, la cual se realiza en el hotel Sheraton en el Distrito del Centro de Convenciones en Miramar, en la “Ruta para la Recuperación”. En la actividad participó el gobernador Pedro Pierluisi.

Como enfoque principal sobre los problemas que enfrenta la industria de la construcción, De Mari Monserrate destacó “nosotros tenemos un reto bien grande con los aumentos en costos de todo, costo de mano de obra, costos de materiales, costo de transportación y todo eso”.

Asimismo, destacó que hay falta de mano de obra “para los pequeños proyectos, para los grandes proyectos también”.

“Ahora mismo, pues, no se ve tanto, porque no vemos que hay una gran cantidad de flujo de dinero en la calle. Pero una vez salgan todo, se va a ver un impacto en todo, tanto en los grandes como en los pequeños. ¿Qué va a pasar? Los proyectos, pues, van a costar más y se van a tardar más en hacer. No es que no se puedan hacer”, enfatizó la presidenta de los constructores.

De Mari Monserrate explicó que el retraso en la reconstrucción que se observa fue causado por el huracán Fiona.