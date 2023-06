Cientos de jóvenes residentes de Bayamón acudieron este miércoles al Coliseo Rubén Rodríguez para recibir vales educativos, charlas y talleres de personalidades, universidades y patronos, cuyo propósito es ayudarlos a elegir su futuro estudiantil.

La actividad en el Coliseo fue dirigida específicamente a unos 460 jóvenes que ingresan a cuarto año en el próximo curso escolar. Además de las charlas, testimonios y actividades recreativas, los jóvenes recibieron un vale de $150, en una tarjeta de débito, “por venir a la actividad”, para ayudarles económicamente en su futuro.

De acuerdo con los testimonios de algunos de los jóvenes participantes, ese dinero lo destinarían a fines tales como completar la suma necesaria para adquirir una computadora.

El alcalde Ramón Luis Rivera Cruz sostuvo que este nuevo Programa de Verano municipal busca orientar a esos estudiantes que acaban de terminar el tercer año para que, desde ahora, tengan “esas pequeñas herramientas para que ellos puedan tener una idea más clara de qué pueden hacer con su futuro más adelante cuando lleguen a cuarto año”.

El joven Diego Domínguez, de la escuela Francisco Manrique Cabrera, en Rexville, aseguró sentirse “muy agradecido por la oportunidad, porque no todas las escuelas están recibiendo esto”.

“Es algo muy bueno. Hay mucha gente que le falta recursos y es una muy gran ayuda”, afirmó el joven, quien planea estudiar medicina.

Mientras, la estudiante Keishla Martínez Rivera, de la escuela Papa Juan, también aseguró estar “muy agradecida” y comentó que “estos chavitos los puedo guardar para poder comprarme una computadora, que siempre he querido”.

“Tener este recurso realmente es como una bendición. Así que, gracias. Y espero que este programa se continúe, muchos añitos”, agregó la joven que quiere estudiar “algo relacionado con la tecnología.

Según explicó el alcalde Ramón Luis Rivera, hijo, los estudiantes entre kínder y cuarto año podrán recibir una asistencia de $250 cada uno, y aquellos que comiencen su primer año en una universidad acreditada recibirán una aportación de $300. . ( Suministrada )

Aida Lisha Oyola, visiblemente emocionada, sostuvo que también se sentía “bien agradecida”. Aunque no estuvo presente en la actividad la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Sagrado Corazón, que es donde quiere estudiar periodismo, comoquiera “encontré opciones, la UPR (Universidad de Puerto Rico) de Bayamón está también. Y me gustó, me gustó”.

De igual forma, Josean Cruz Miranda, afirmó estar “sumamente agradecido” por la actividad, y agregó que “gracias a esto puede ser un poco más fácil conseguir herramientas de trabajo para entrar a la universidad”.

“Me gustaría estudiar en el área de las ciencias, y creo que con esta oportunidad se me va a hacer más fácil conseguir herramientas de trabajo”, agregó.

Jomar Abdiel Rivera consideró la actividad como algo “muy motivador. Ahora puedo ver opciones que tengo”.

“Estaba pensando ser contador, y ahora veo formas de cómo puedo lograr hacerlo”, comentó el joven, quien además celebró la oportunidad de compartir con el capitán del equipo de los Vaqueros de Bayamón del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Javier Mojica, y el alcalde Rivera Cruz.

La actividad sirvió, además, para anunciar oficialmente otra del Programa de Vales Educativos para beneficio de todos los estudiantes residentes en Bayamón matriculados en una institución educativa, pública o privada, entre los grados de kínder y primer año de universidad.

Según anunció el alcalde, los estudiantes entre kínder y cuarto año podrán recibir una asistencia de $250 cada uno, y aquellos que comiencen su primer año en una universidad acreditada recibirán una aportación de $300. Los fondos para este programa, que provienen de la ley federal conocida por las siglas ARPA (Plan de Rescate de los Estados Unidos), se entregarán en la forma de tarjetas de débito.

Rivera Cruz aclaró que el estudiante residente en Bayamón podrá recibir la ayuda aunque su lugar de estudio no esté localizado en el municipio de Bayamón.

Para solicitar la ayuda del vale educativo, los estudiantes, padres o encargados deben entrar, a partir del jueves 15 de junio, al portal https/bayamon.reporta.pro y seguir las instrucciones para determinar la elegibilidad. Si ya recibieron este tipo de vale el año pasado, la información del estudiante está en el sistema y solo necesita reactivarse.

Retomando la actividad con los estudiantes que entran a cuarto año, el alcalde indicó que contaron con recursos que estuvieron compartiendo con los jóvenes, tales como “artistas, personalidades, universidades y algunos patronos que están compartiendo con nosotros”. De igual forma, jugadores de los Vaqueros de Bayamón del BSN dijeron presente.

Rivera Cruz agregó que “este programa lo vamos a continuar en años subsiguientes, porque queremos que nuestros estudiantes tengan la mejor orientación posible, y no les pase lo que todavía sigue pasando en Puerto Rico, que es cuando uno llega a cuarto año, quizás algún orientador te dice, ‘mira, llénate eso ahí. ¿A qué universidad tú quieres ir? Pues mira llénate ese papelito’. Pero nadie les dijo qué alternativas había, cuáles eran los trabajos del futuro de mayor empleabilidad, qué universidades hay en Puerto Rico, qué colegios hay, carreras cortas, carreras universitarias, para que entonces el estudiante tenga una pintura mucho más amplia. Eso es lo que queremos con este programa”.

Rivera Cruz recordó que ya el municipio otorga a los estudiantes que van a entrar a la universidad y tuvieron 3.5 o más de promedio una computadora laptop para que cuenten con esa herramienta de trabajo para sus estudios universitarios.

Agregó que el municipio va a comenzar un programa de charlas gratuitas sobre inteligencia artificial para distintos grupos de la población de Bayamón, “entiéndase profesionales, comerciantes, y también para estudiantes que así quieran cogerlas”, que se llevarán a cabo en “nuestro centro de tecnología, que está colindante aquí al Coliseo, que es donde tenemos el laboratorio de IOT (internet de las cosas, en inglés)”.