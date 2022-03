Lo que comenzó con la idea de limpiar y embellecer un área apartada del municipio de Juncos en la que estaban dejando animales abandonados y al mismo tiempo llevar un mensaje contra esa dañina práctica se ha convertido rápidamente en un proyecto para convertir el lugar en un refugio de animales y un parque para mascotas.

Según narró Dennise Oyola, directora del departamento de Arte, Cultura y Turismo del Municipio de Juncos, todo comenzó como parte de las labores que lleva a cabo su grupo de trabajo, de hacer arte en diferentes lugares del pueblo, “y más si son lugares abandonados, que no se están utilizando para nada, para darles colorido y ofrecer un arte en diferentes partes del pueblo”.

Con eso en mente llegaron la semana pasada a la estructura que está a la entrada de la ruta que conduce hacia el vertedero municipal, donde ya hace algún tiempo había reportes de abandono de animales y también de rescates, así como de personas que les llevan alimentos.

Dennise Oyola, directora del Departamento de Arte, Cultura y Turismo del Municipio adoptó uno de los perritos del área. ( Facebook )

“Ese lugar, que es un edificio pequeño, no es muy grande, pero no se utiliza para nada, estaba allí abandonado, con el pasto que lo tapaba”, describió Oyola. “Coordiné con la Oficina de Obras Públicas, entonces ellos me limpiaron toda el área y se me ocurrió dibujar allí artes de los perritos, porque es un área que es muy solitaria, y los abandonan; ocurre mucho allí, los abandonan mucho en esa área, porque es un lugar oscuro, solitario”.

Abundó que “gracias a Dios, contamos con un artista gráfico”, Felipe Miranda Cuevas, que recoge las ideas sea del grupo de trabajo o del alcalde Alfredo “Papo” Alejandro, y las plasma en murales artísticos. En este caso, el arte consistió en imágenes de perros con mensajes positivos, buscando crear consciencia contra el abandono de animales.

Sin embargo, como ocurre a veces con ideas positivas, luego que limpiaron el lugar, tiraron gravilla y pintaron los murales, el asunto ganó una nueva dimensión.

“De los proyectos futuros que tenemos, espero que a corto plazo, es poder conseguir una persona que esté interesada... el municipio está dispuesto a darle el local como tal, para que sea un área de refugio, o algún medio donde tú puedas dejar al animal, pero no con el motivo de ponerlos a dormir”, comentó Oyola.

Agregó que el socio que buscan para operar el refugio sería una persona o entidad sin fines de lucro, para que opere allí un refugio de animales, que no practique la eutanasia, y para “que las personas vayan allí y puedan adoptar”.

Indicó que “el alcalde está dispuesto a donarle el lugar a la entidad, de acuerdo a la propuesta que nos envíen. No tendrían, por supuesto, que pagar nada”. Por supuesto, “tiene que estar registrada como una entidad real, de refugio, bona fide, dedicada a eso”.

Pero el proyecto no se quedó allí, pues “al lado, como tenemos bastante terreno, pues el alcalde se motivó y quiere hacer un parque recreativo de mascotas”, añadió.

“Cuando se me ocurre la idea de hacer esto de los perritos fue por eso, porque allí abandonan mucho, pero jamás y nunca pensé que esto iba a ir más allá con el refugio, el parque recreativo. Para nada”, aseveró, dejando notar una mezcla de sorpresa y alegría. “Se convirtió en mucho más en cuestión de días”.

Sostuvo que el entusiasmo con el proyecto es tal, que “incluso ya tengo dos empleados que les gustaría irse de mi dependencia para irse a trabajar al parque recreativo. Ya me quieren dejar”.

Destacó que, en el área este, de hecho, hay muy poca disponibilidad de refugios de animales, por lo cual esta iniciativa aportaría a abordar la problemática de sobrepoblación y abandono de animales.

Sería, además, el primer refugio de animales en el municipio de Juncos.

Oyola aprovechó la ocasión, además, para exhortar a las personas a esterilizar las mascotas y de esa forma evitar la procreación y sobrepoblación de animales.

Asimismo, aprovechó para dar a conocer que, cualquier persona o entidad que esté interesada en apoyar este proyecto, se puede comunicar al Departamento de Arte, Cultura y Turismo del Municipio de Juncos, al 787-333-6141.

Por último, y no menos relevante, Oyola comentó que mientras estaba trabajando con los murales esta pasada semana, “llegó allí un perrito y le cogí cariño, y pues me lo llevé yo. Es la primera vez en mi vida que hago algo así, porque yo tengo un perro, un guacamayo y un gato. Pero lo rescaté, porque me tocó, me tocó el perrito. Y me lo llevé”.

“Uno se siente lleno cuando hace algo así. Es algo bien bonito”, agregó, con evidente emoción.