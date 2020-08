La alcaldesa del Municipio Autónomo de Ponce María E. “Mayita” Meléndez Altieri, reconoció hoy la labor y entrega de la agente de la Policía Municipal, Rosalyn Santiago a solo días de la Semana del Servidor Público. La agente Santiago fue víctima de acoso y burla en las redes sociales luego de que se difundiera una imagen sin su consentimiento y en el que se le compara con otra mujer también miembro de la uniformada.

“Escogimos a la Policía Municipal de Ponce como representante de todos nuestros trabajadores públicos que han estado en el frente de batalla durante las emergencias que hemos vivido por los terremotos y ahora por la pandemia del coronavirus Covid-19. Entre estos policías destacados, Ponce se honra en tener a la agente Rosalyn Santiago como parte de nuestra uniformada. Santiago lleva puesto su uniforme por más de 16 años y se ha distinguido por realizar una excelente labor”, destacó Meléndez Altieri.

La agente municipal agradeció el apoyo que ha recibido de parte de todos los ponceños, puertorriqueños y hasta personas de Estados Unidos.

“Yo le tengo que agradecer además a la alcaldesa, al Comisionado de la Policía Juan Molina, a mis compañeros de la Policía Municipal, a mi esposo, mi familia y a todas las personas por el apoyo. Me sorprendí al ver tantos mensajes positivos en las redes. Debo confesar que cuando supe de la publicación me sentí muy mal, muy indignada, en fin, fue ofensivo pero, a la vez el apoyo recibido me ha dado fuerzas para seguir adelante. No obstante debe haber un cese y desista ante este tipo de acción”, mencionó la agente Santiago.

La Ejecutiva Municipal de Ponce aprovechó la ocasión para hacerle un llamado a los medios de comunicación, “a los medios de prensa escrita, radial, televisiva y digital les pido que no permitan el acoso a ningún ser humano, sea mujer u hombre, estamos viviendo tiempos difíciles y el mundo lo que necesita es paz, unión y respeto”.

Durante la actividad estuvo presente el Comisionado de la Policía Municipal Juan Molina quien destacó que durante su trayectoria en la uniformada, Santiago ha cumplido con las reglamentación de este cuerpo policiaco y ha hecho que se cumpla la ley todos los días.