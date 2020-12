Luego de que en las vistas de transición entre las administraciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el candidato electo Miguel Romero se revelara que la capital adeuda $96 millones a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), la mandataria saliente informó hoy, jueves, que aguardan por un plan de pago para saldar la deuda.

“Por supuesto que se deben porque la ley nos dijo que no había que pagarlo y, después, vinieron a cobrarnos un año después. Pero nosotros, como tantos otros municipios, hemos estado tratando de hacer un plan de pago con el sistema de retiro”, dijo Cruz en la conferencia de prensa donde anunció su renuncia a la poltrona municipal.

La Ley 29 de 2019 eximía a los municipios de su aportación para el pago del plan de salud y las pensiones. No obstante, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impugnó con éxito el estatuto en el tribunal federal, obligando a los municipios a saldar sus deudas.

Según la alcaldesa saliente, desde septiembre de este año, se ha reunido con representantes de la JSF para llegar a un acuerdo con la ASR, pero no han recibido la cooperación de esta última institución.

“Este lunes que acaba de pasar, provocado por la JSF, íbamos a tener una reunión aquí mismo en el Parque Luis Muñoz Marín, y la ASR dejó plantada a la JSF y al municipio de San Juan… Nos han pedido cosas que no le han pedido a ningún municipio, entre ellas que desistamos del caso en corte”, precisó.

Una auditoría de la actual administración reveló que se le estaba pagando la pensión “a gente muerta, gente que nunca trabajó en el municipio de San Juan, gente que jamás había sido empleado gubernamental” y que, por tanto, debían restarle $11 millones a la suma enviada a la ASR, detalló Cruz. El municipio demandó a la entidad encargada de las pensiones de los jubilados y el caso aún se encuentra en el Tribunal Apelativo.

Según la alcaldesa, el primer año de su administración debía pagar $12 millones a la ASR; actualmente, la capital está obligada a cumplir con $56 millones anuales. La deuda de la capital incluye el balance del año fiscal 2019 y los meses que han transcurrido de este 2020.

El plan de pago que se pretende negociar estipula que la deuda se saldará, en los próximos seis años, a razón de $16 millones anuales. Sin embargo, Cruz indicó que, en los próximos días, se efectuará un pago de $14 millones a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), reduciendo la deuda a $82 millones.

“Usted (Romero) votó a favor de una ley que le causó un daño al municipio que ahora usted quiere dirigir. Aquí, hay un plan de pago que no han aprobado. No me cabe duda (que es) por razones político partidistas”, destacó Cruz, quien el próximo año fungirá como cabildera de la Asociación de Alcaldes en la capital federal.

“Miguel Romero va a tener que tomar, seguramente, una decisión: si defiende los chavos de la gente de San Juan o si desiste del pleito y se arrodilla ante la Junta de Retiro… El senador tejió su red; ahora, tiene que decidir si sale de ella”, agregó la alcaldesa.

De acuerdo con Cruz, el comité de transición de la administración entrante reconoció, en una vista ejecutiva, que “la situación por la que está pasando San Juan no es una situación creada por el municipio, sino creada por esta medida (Ley 29)”.

La alcaldesa popular manifestó, además, que deja al municipio con $50 millones en su cuenta y $20 millones en deudas, algunas de estas son corrientes.