Los datos oficiales del Departamento de Salud relacionados a la pandemia del coronavirus siguen dando indicios de no reflejar la realidad, como lo confirmaron varios alcaldes de los municipios que, según el mapa oficial, no tienen casos positivos del letal virus, cuando la realidad es todo lo contrario.

Según Salud, los municipios de Culebra, Vieques, Fajardo, Florida, Comerío, Arroyo, Jayuya y Maricao no tendrían casos positivos de COVID-19. Pero al menos tres de esos municipios confirmaron lo opuesto, y otro tuvo que cerrar un cuartel policial esta tarde luego que se confirmara un positivo.

“Esa información no es cierta. Ya yo llamé a Fortaleza y lo notifiqué. Llamé a la gente de Epidemiología, que son los que llevan eso. Ya no sé qué más hacer. Pero te puedo dar fe que he hablado con funcionarios de Fortaleza, del Departamento de Salud, del task force (médico). ¿Cómo es posible que todavía pasen estas cosas?”, dijo en tono categórico y frustrado José A. “Josian” Santiago, alcalde de Comerío, uno de los municipios que según los datos oficiales de salud no tiene a nadie con COVID-19.

PUBLICIDAD

De la misma forma, en Fajardo y Jayuya aseguraron que también tienen casos positivos.

En cambio, Arroyo dijo que, en efecto, hasta la mañana de hoy, martes, no tenían ningún caso confirmado en el municipio. Sin embargo, poco después, en horas de la tarde, se confirmó el cierre del cuartel de policía de esa localidad, luego de que un agente estuviera contagiado.

Santiago afirma que, la situación es todavía más sorprendente cuando se toma en cuenta que el primer caso en Comerío se registró en la primera semana del aislamiento social. Se trató de una enfermera que tuvo que ser hospitalizada y llegó a estar intubada, lo que causó gran revuelo en el pueblo.

“Fue en la primera semana de aislamiento, que una empleada de sala de emergencias del (Hospital) Menonita había dado positivo. La tuvieron que hospitalizar, y la intubaron. Eso fue tremendo revuelo”, comentó Santiago. “Por la gracia de Dios salió bien, y estaba en la casa y a los 14 días me llama para la prueba y me dice que el laboratorio le está cobrando $120 por la prueba. Y eso no debe ser. Se supone que Salud tiene un protocolo para eso”.

Según el alcalde de Comerío, luego el municipio registró otro caso, de otra enfermera de un hospital en el área metropolitana.

“Me llama y me cuenta. Es vecina mía. Estaba durmiendo en el carro por temor a contagiar a la familia. Ese caso salió en entrevistas, salió en televisión. ¿Cómo es posible que no lo sepan?”, cuestionó Santiago.

PUBLICIDAD

Más recientemente, el laboratorio de Comerío le confirmó dos positivo más, uno de ellos de un niño con autismo.

“Y ellos comunican esa información, diariamente al Departamento de Salud”, insistió.

Según Santiago, los tropiezos con la agencia son constantes. Relató que recientemente, cuando firmaron el acuerdo colaborativo con los municipios para el rastreo de casos, “firmo el documento y lo envío a Salud, y me confirman que lo recibieron. Y este sábado, me llama el ayudante y me dice que soy de los alcaldes que no he enviado el documento. Yo le explico que sí, que lo hice, que tengo constancia de eso. Entonces revisan y lo encuentran. Pero ayer me llama una persona de Salud, me pregunta si recibí el documento de Excel de Salud con los datos. Le digo que no. Hoy me llaman otra vez y preguntan otra vez si llegó el documento. Les digo que no y les pido que revisen la dirección de correo y resulta que estaba mal”.

Santiago insistió que desde el primer momento los alcaldes, de ambos partidos mayoritarios, han estado en la mejor disposición de colaborar en la lucha contra la pandemia, pero no se les toma en cuenta.

“Al día de hoy, no se ofrece información. El estado tiene 78 gobiernos locales, con equipos de trabajo, con enfermeras, médicos, personal de emergencia, equipo para desinfectar, para dar apoyo sicosocial, para llevar alimentos, y todos con la mejor disposición, y no los usan”, lamentó.

Agregó que la situación ha llevado a los alcaldes a tomar acción por su cuenta y comenzar a dar números para que las personas infectadas se comuniquen de manera confidencial y puedan así ofrecerles servicios y, al mismo tiempo, mantener a raya una posible expansión del virus.

PUBLICIDAD

Y el desorden en la gestión gubernamental no se limita a Salud. Según Santiago todavía están esperando por una promesa de fondos de la Oficina del Procurador del Envejeciente para poder llevar alimentos a personas de mayor edad.

“Primero nos dijeron que iban a dar un dinero para llevarles alimentos. Una semana después llaman y dicen que no, que lo van a hacer ellos. Otra semana después nos dicen que identifique un negocio local que pueda preparar los alimentos y entregarlos. Y este lunes me llaman, con otra versión, que ahora lo iban a preparar ellos con una compañía, y ellos mismos lo entregarían. Y al día de hoy no han traído nada”, comentó.

“Así que lo que estamos haciendo es resolviendo, como hicimos con María. Estamos con equipos en las comunidades, con algún vecino comprometido, y así aseguramos que nadie se quede sin recibir alimentos”, agregó.

En otro ejemplo más, aseguró que tampoco acogieron una propuesta del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, que él avaló, para poner a disposición del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y del Departamento de la Familia los cuadros telefónicos municipales con sus empleados, para ayudar a procesar la avalancha de solicitudes de desempleo y PAN. En cambio, dijo, prefieren hacerlo con una compañía privada.

Mientras, desde la alcaldía de Fajardo se confirmó que, contrario a las cifras de Salud, saben de por lo menos dos casos positivos, uno que data de hacer tres semanas, y el otro de cuatro días.

Por su parte, el alcalde de Jayuya, Jorge González, también confirmó que hay positivos a COVID-19 en su municipio, aunque dijo que no podía dar más detalles, precisamente porque el acuerdo que hicieron los alcaldes con Salud les impediría dar información sobre los positivos.

PUBLICIDAD

“Ese es un dilema que tenemos hace tiempo”, lamentó, en referencia a las dificultades con la información.

“Yo estoy haciendo pruebas, a todo el mundo. Estoy administrando las pruebas que me enviaron al CDT, y otras adicionales que conseguí. Estoy haciendo pruebas al personal de primera respuesta, a centros de envejecientes. Llevamos cientos de pruebas realizadas. Y en cuanto tenga los resultados los voy a dar”, afirmó González.

“Yo tengo un sistema, un doctor, un coordinador, enfermeras, un laboratorio. Y vamos y buscamos la información, con quién estuviste, te hacemos la prueba, la cuarentena. Estamos haciendo lo correcto, con un plan de trabajo, buscando el personal adecuado para bregar con esto del COVID-19. Pero hace falta la información correcta”.

El alcalde de Jayuya, también se expresó frustrado porque el gobierno no tome en cuenta a los municipios en la respuesta al coronavirus.

“Si ellos hubiesen hecho el trabajo con los municipios, otra sería la situación”, aseguró. “Nosotros sabemos de casos (positivos) aquí. No sé por qué se da esa situación de que dicen que no hay. No sé qué pasa”.