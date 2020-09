Aunque no había tenido experiencia haciendo un trabajo artístico de esas dimensiones, Luis Galarza Ramos aceptó de inmediato el reto cuando el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, le preguntó si estaría dispuesto a hacer un mural en homenaje a los trabajadores que han estado en la primera línea de respuesta durante esta pandemia del COVID-19.

“Fue una idea del alcalde. El había visto eso (murales) en varios países, en Latinoamérica, a través de las redes sociales. Son murales relacionados a los héroes de la pandemia. Y me dijo, ‘quiero un mural con ese tema’”, explicó el también maestro de arte sobre cómo nació el proyecto que se puede ver ahora a un lado de la carretera PR-2 en Camuy.

“Entonces comencé a investigar, buscar ideas en internet, y como ya lo habían abordado diferentes artistas a nivel mundial. En algunos murales los ponen con capas, como superhéroes, pero yo preferí ponerlos con una postura de grandeza, de orgullo, para cuando las personas lo vean sientan ese orgullo por la labor realizada durante la pandemia del COVID-19”, agregó el artista.

Contó que tras tener su idea de cómo haría el mural, comenzó a buscar a los protagonistas y “retratarlos, entrevistarlos, conocer sus experiencias”, y así creó el boceto para el mural.

“Es una obra grande. Si vienen desde San Juan, lo van a la derecha. Son 130 pies de largo por 13 pies de alto. Son ocho figuras de trabajadores, de manejo de emergencias, enfermera, doctor, policía, guardia nacional, de mantenimiento de hospitales y otras áreas de limpieza, bombero, y policía municipal”, explicó Galarza. “Pero la obra representa a todos los trabajadores que laborado de una manera u otra en la primera línea de respuesta durante la emergencia”.

Galarza detalló que la obra fue para él un reto enorme, porque a una tiene ya unos 20 años como artista plástico, esta fue su primera experiencia creando un mural, que además tenía que alternar con su labor como maestro de arte en la escuela elemental Amalia López de Ávila, en Camuy, que aseguró que, aunque es a distancia en estos días, “no está nada fácil”.

“Fue algo intimidante. Me dije, ‘Dios mío, esto es un mundo’. Comencé a investigar, porque para eso tenía que cambiar todo mi estilo. Cada figura mide 12 pies, es grandísimo, es imponente. Pero seguimos adelante, y con dada figura puliendo más”, recordó.

“Lo que quería era resaltar esa grandeza en cada uno de ellos. Soy retratista, y estaba seguro que podía lograrlo. Pero cuando empecé, era un gran reto. Me sentí que casi ni podía dormir. Era un compromiso grande. Yo hacía trabajos en canvas, con óleo, pero esto era bien diferente, sobre una pared, con otra técnica. Pero poco a poco lo logramos. Y logramos captar la esencia de ellos como trabajadores”, agregó.

Comentó que durante la reciente inauguración del mural fue un representante de cada una de esas profesiones, “y estaban bien agradecidos por ese detalle de reconocer su labor, no solo en la pandemia, porque en todas las situaciones de emergencias, temblores, huracanes, ellos son los que dan la batalla”.

Agregó que ha recibido un gran apoyo por el mural, y muchos comentarios positivos en redes sociales. “Cada cinco minutos pasaba alguien y bajaba los cristales, agradecían, me decían ‘tremendo trabajo’. Ha sido un mural que ha tenido gran aceptación de todo el mundo, y también en mi escuela, de los maestros, los muchachos. Es algo que da mucha satisfacción”, afirmó Galarza.

Acotó que algunas personas le pedían que incluyera a otras profesiones, “y les contesté que no era posible tenerlos a todos, pero que esos los representaban a todos, al maestro, el del supermercado, el cartero, a ustedes los periodistas, a todos los que han estado trabajando en la pandemia y atendiendo al pueblo. Son muchos los trabajadores anónimos que han estado haciendo su labor, pero se puede poner a todos”.

Agregó que, mientras hacía el mural, también pensaba mucho en las decenas de miles de personas que estaban sin empleo. “Está dedicado a todos los trabajadores en este país, pero también pensaba mucho y se lo dedico a todas esas personas que se quedaron sin trabajo. Yo daba gracias por tener ese trabajo y además el de maestro. Agradecía al Señor por esa posibilidad y el talento que me dio, y le pedía por esas personas que quedaron sin trabajo y que estaban pasando tanta dificultad con el desempleo y lo del PUA, y que no podían, o no pudieron, tener ese beneficio que les tocaba”.

Galarza aseguró que ha quedado tan complacido con el mural, que “le tomé el gusto y espero hacer más”, así que ya tiene en planes trabajar la creación de otros, “representando a la Camuy, Ciudad Romántica, que mostrará atractivos del pueblo, como las Cavernas de Camuy y la Iglesia de Piedra”.