Juana Díaz. Muchos viajan alrededor del mundo para admirar la belleza artística que durante siglos ha caracterizado a países como Grecia, Italia, Francia y Dinamarca, que albergan imponentes esculturas talladas en mármol, sin conocer que la Isla posee uno de los yacimientos más significativos de esta roca metamórfica.

Por eso, un grupo de juanadinos se dio a la tarea de convocar a las comunidades con el propósito de integrar a personas de todas las edades que interesen aprender a esculpir el recurso de manera gratuita, a través del Taller Colectivo de Mármol, un componente del Taller de Trova y Música Folklórica.

PUBLICIDAD

Allí aprenden el uso de diferentes herramientas. ( Sandra Torres Guzmán )

De acuerdo con el fundador del concepto, Virgilio Cruz Santiago, el municipio “tiene un recurso extraordinario, que es su yacimiento de mármol y, para mí, las montañas de mármol en Juana Díaz es el mayor recurso que tiene este pueblo”.

“Por razones históricas nunca se ha explotado ese mineral para hacer lo que se ha hecho tradicionalmente en otros países, por ejemplo, en Italia, que es hacer arte en grande con el mármol”, esbozó el también poeta, músico y compositor.

Así comenzó el taller, el cual reúnen dos veces por semana en la antigua escuela Antonia Candamo del barrio Guanábano, una estructura que el Departamento de Educación cedió al colectivo por tiempo indefinido.

“Estamos comenzando la fase educativa. Es un taller práctico y a la vez educativo, a nivel cognoscitivo, académico. Aquí se va a establecer todo el proceso de conocer la figura humana, la fisionomía, un poquito de dibujo, ver mucho material histórico, figuras y libros de animales, mirar mucho del arte clásico de Grecia y Roma, y todo lo que se debe conocer cuando tratas la figura humana o formas abstractas”, detalló el educador.

Adquieren conocimientos básicos de dibujo. ( Sandra Torres Guzmán )

“A nivel práctico, los estudiantes van a conocer cómo manejar una herramienta, cómo observar las reglas de seguridad para evitar accidentes, cómo se hacen cortes, las primeras cosas básicas y fundamentos del arte de la escultura. Y siempre abriendo el espacio para que cada estudiante le dé rienda suelta a su imaginación y a su propia manera de hacer las cosas”, aseguró el septuagenario oriundo del sector El Baldío.

PUBLICIDAD

Al taller se unió el artista plástico Carlos Manuel Morales Colón, quien reveló que siempre le ha llamado la atención el arte de esculpir en mármol, pero ahora se presenta la oportunidad de aprender y, a la vez, compartir sus conocimientos.

Se integran personas de todas las edades. ( Sandra Torres Guzmán )

“Fue siempre una inquietud que tuve, basándome en esos grandes artistas, como Miguel Ángel, creador de muchísimas estructuras, entre ellas el David. Una vez se me acercó Virgilio a hablarme sobre este proyecto le dije que no hay casualidades. Me dio en la vena para poder trabajar con este hermoso taller”, confesó Morales Colón, de 59 años.

“Tiene que ver mucho con el arte del dibujo. Hay unas líneas imaginarias, hay unas formas que las rocas nos presentan. A veces, cuando somos niños y vemos nubes, empezamos a imaginar y a ver formas y objetos en ellas. Así mismo hacer con esto”, agregó.

Resaltó que su inauguración fue acudir al Bosque Rocoso en Juana Díaz en el cual hay unas impresionantes rocas con diversas formas que, tal vez, fueron esculpidas por los antepasados o la propia naturaleza.

“Recogimos una piedra que, al verla, pude apreciar la figura de los tres Reyes Magos y llevo casi dos meses trabajando con la pieza. De ver la pieza, las musas empiezan a trabajar, al igual que coges un lienzo y de inmediato empiezas a trabajar con el pincel”, confesó.

¿Cuánto ha cambiado la manera de esculpir el mármol?

Según Virgilio Cruz, “el arte de la escultura ha cambiado un poco, porque los escultores antiguos no poseían herramientas electrónicas. Hay herramientas con diferentes usos, para bregar con piezas de diferentes tamaños; algunos para cortes y detalles más pequeños. La pulidora es para piezas más grandes”.

PUBLICIDAD

“La lija, el histórico cincel y el martillo, que son inherentes a la escultura, ya no hay que usarlos tanto, porque ahora con las herramientas eléctricas se avanza muchísimo. El escultor moderno tiene que adaptarse a ellas…”, argumentó.

“Pero siempre la tradicional, los cinceles y el martillo, la lija de distintos grosores. Aquí tenemos una maquinaria que es socializada, para que todo el mundo las use”, sostuvo.

El taller cuenta con la participación de unas 15 personas, entre estas, Lesbia García, quien se anotó para asistir con su hijo de 16, diagnosticado con Síndrome Down.

Disfrutan del proceso creativo. ( Sandra Torres Guzmán )

“Mi interés es aprender de las esculturas. Ya he aprendido a bregar con las herramientas, con el equipo, hacer por lo menos unos cortes, ya empezamos. Dar profundidad a otras piezas que ya se practicó”, afirmó la fémina de 53 años.

“Vine aquí a aprender. Aunque sé dibujar algo, pero he cogido clases”, manifestó.

Mientras que Awilda Cruz, de 63 años, apuntó que su objetivo con el taller es mantenerse ocupada “haciendo algo”.

“Me siento superorgullosa, porque mi pueblo es Juana Díaz y no sabía el tesoro tan importante e interesante que es el mármol y que está aquí en mi pueblo. Me gustaría estar ocupada haciendo algo. Ahora, me encantaría transformar algo a través de la acción con el mármol”, puntualizó.

Para detalles, puede llamar o enviar un mensaje a los números (787) 630-7356, (787) 298-4876 o al (787) 484-5384.