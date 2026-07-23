Con el propósito de fortalecer la economía local, promover el consumo de productos puertorriqueños y crear un espacio de encuentro para toda la familia, nace Aibonito Market, un nuevo mercado urbano que celebrará su primera edición el sábado, 8 de agosto.

El evento se realizará de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. en la plaza pública y, posteriormente, las ediciones tendrán lugar el segundo sábado de cada mes.

Bajo el lema “El Mercado de la Montaña”, esta nueva iniciativa reunirá en un mismo espacio a agricultores, artesanos, productores locales, emprendedores y comerciantes de la región, ofreciendo al público una experiencia donde convergen la agricultura, la gastronomía, la cultura y el sentido de comunidad.

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Conocida como la Ciudad de las Flores, Aibonito posee una rica tradición agrícola que va mucho más allá de su reconocido festival. El municipio se distingue por su producción de orquídeas, bromelias y suculentas, así como por su importante aportación a la avicultura puertorriqueña y al cultivo de tomates, hortalizas y otros productos agrícolas que diariamente llegan frescos a la mesa de miles de familias.

“Queremos que este espacio se convierta en un punto de encuentro donde residentes y visitantes puedan apoyar a nuestros agricultores, artesanos y pequeños comerciantes, mientras disfrutan de la riqueza agrícola y cultural que distingue a nuestro pueblo”, expresó Isamel Hernández, productora del evento.

Más que un mercado agrícola, Aibonito Market busca convertirse en una experiencia comunitaria donde los visitantes puedan conocer directamente a quienes cultivan la tierra, elaboran productos artesanales y mantienen vivas las tradiciones del campo puertorriqueño. Además de adquirir productos frescos y de calidad, el público tendrá la oportunidad de compartir con los productores, degustar alimentos locales y disfrutar de un ambiente familiar en el corazón del municipio.

Para más información, puede llamar al (787) 590-7539 o escribir a meytapr@gmail.com