La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, se expresó confiada en que este 2021 haya una comunicación efectiva con el nuevo gobierno y la nueva Legislatura, que todos puedan trabajar en el objetivo común de acabar de sacar al gobierno de la bancarrota y que el ente federal concluya sus funciones.

Jaresko comentó que, aunque “ha habido cierta cooperación y colaboración desde el gobierno”, el trabajo de la JSF “ha sido algo difícil. No solo por razones políticas, sino también por los terremotos, los huracanes, la pandemia. Así que hay una mezcla de razones por las que no se ha logrado mucho progreso”.

“Pero estoy muy esperanzada con el nuevo gobierno, con la nueva legislatura, que todos tenemos la misma meta, que es poner fin a la Junta. Y para que se vaya la Junta hay que lograr unas cosas bien claras; se necesita restablecer presupuestos balanceados y restablecer una responsabilidad fiscal. Así que espero que no tengamos más interrupciones, sea de Dios, entiéndase huracanes, terremotos y lo demás, y espero que el nuevo gobierno, con nuevas energías, nuevo enfoque, pueda lograr las cosas claves que deben hacerse”, auguró la directora ejecutiva de la JSF.

Se refirió en particular a la Legislatura, cuya futura composición será mucho más variada en cuanto a partidos e ideología, e incluirá a miembros que han expresado abiertamente su rechazo al ente fiscal, y aseguró que espera poder trabajar con todos los legisladores por la meta común de ayudar a Puerto Rico y poner fin a la labor de la JSF.

“Tenemos que trabajar con todos ellos, tenemos que reunirnos, tener un diálogo abierto, en el que todos puedan expresar sus puntos de vista y ser escuchados, y hacer todos lo mejor para el bienestar de Puerto Rico. Una vez más, sin importar qué partido quede a cargo, creo que todo el mundo está de acuerdo en querer acabar con lo dispuesto por Promesa lo antes posible, en poner fin al trabajo de la Junta aquí. Y para que acabe nuestro trabajo, la ley es bien clara en lo que hay que hacer: tenemos que salir de la bancarrota; tenemos que tener presupuestos balanceados, no se puede gastar más de lo que hay en el presupuesto; y tenemos que volver a tener responsabilidad fiscal; tenemos que completar nuestros estados financieros auditados; tenemos que tratar de levantar la economía trabajando todos en conjunto, tenemos que lograr implementar reformas estructurales; tenemos que invertir el dinero para la recuperación; tenemos que invertir el dinero del COVID. Y considero que, quizás pueda haber descuerdo en los detalles, pero todos están de acuerdo en que quieren un Puerto Rico próspero, quieren que la gente salga de la pobreza, quieren acabar con Promesa y volver a gobernar por completo con oficiales electos en Puerto Rico. Así que creo que nuestros objetivos son los mismos y lo que necesitamos tener es un diálogo abierto y tratar de escucharnos entre todos”, insistió Jaresko.

Primera Hora le preguntó a Jaresko sobre el proceso de reestructuración de la deuda y la directora ejecutiva afirmó que estaba confiada en que se lograría y que 2021 sería el año que Puerto Rico saldría de la bancarrota.

“Tenemos una fecha límite que fijó la corte. La jueza (Laura Taylor Swain) nos pidió someter un plan de ajuste, o algo lo más cercano posible a eso, para el 10 de febrero. Vamos a hacerlo. Vamos a honrar ese pedido de la corte. Estamos en un proceso de mediación. No puedo dar detalles de ese proceso. Pero todo el mundo está bajo el entendimiento de que debemos entregar un plan de ajuste, o algo lo más cercano a eso, para el 10 de febrero. Yo creo que podemos sacar a Puerto Rico de la bancarrota, y creo que podemos hacerlo de una manera sostenible y que se pueda costear”, aseguró.

“Creo que Puerto Rico no es el mismo que era antes de la pandemia, no es el mismo que era antes de los terremotos, y no es el mismo que era antes de los huracanes. Puerto Rico ha sufrido muchos daños, severos, y la economía ha quedado marcada por cada uno de esos eventos. Así que, a pesar de que ya habíamos sometido un plan de ajuste en febrero pasado, que en ese momento consideré era sostenible y era la mejor vía para salir de la bancarrota, entiendo que la pandemia, el cierre de la economía, el cierre del turismo y el sector de la economía de hospitalidad, han afectado mucho la economía y debemos tratar de conseguir un nuevo acuerdo que sea más viable para Puerto Rico”, acotó.

“Pero siento que vamos a salir de la bancarrota en el 2021. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Tenemos una Junta unida, que todos quieren lo mismo. Y creo que el gobernador (Pedro Pierluisi) y la Legislatura también quieren eso mismo. Pero, debo reiterar, es salir de la bancarrota de una manera sostenible y sustentable para Puerto Rico. Eso quiere decir que el gobierno cuente con los fondos para continuar proveyendo los servicios básicos, asegurar las pensiones, y todas las cosas dispuestas en Promesa. Así que debe ser una salida de la bancarrota viable, que le permita al gobierno de Puerto Rico sostenerse y continuar operando. Quizás no pueda mantener cosas que son lujos, pero debe poder continuar ofreciendo los servicios esenciales y continuar sirviendo a la gente de Puerto Rico”, insistió.

Jaresko subrayó la necesidad de que el gobierno adopte recomendaciones que la JSF le ha hecho en reiteradas ocasiones para conseguir un repunte de la economía, que lleva varios años en un proceso de contracción.

“Una parte importante de todo eso es lograr un crecimiento económico. Tenemos que enfocarnos en hacer crecer el tamaño de la economía, crear nuevos empleos, crear más prosperidad. Y eso significa que el gobierno va a tener que poner más atención en las reformas estructurales. Hay que lograr que la gente se entrene mejor para los empleos del futuro, hay que lograr mejorar la facilidad para hacer negocios, hay que tener un mejor sistema de educación pública. Tenemos que darle a la gente las herramientas, crear el ambiente que nos permita crecer y tener una mejor y más amplia. No nos podemos quedar inmóviles”, insistió. “Y tenemos muchas herramientas para lograrlo. El gobierno va a contar con gran cantidad de fondos para invertir en la infraestructura de la Isla. Son $10,000 millones para la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), $2,000 millones para el Departamento de Educación (DE). Eso son sumas enormes, para poder reconstruir una nueva infraestructura, más resiliente y eficiente. Y estoy segura de que habrá más dinero aún, por ejemplo, para la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) que se está negociando actualmente. Los municipios tienen acceso a dinero de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencia) para empezar a reconstruir luego de los huracanes. Tomó bastante tiempo llegar aquí, como cuatro años, pero ya se logró una parte, y ahora el gobierno va a tener el dinero para poder empezar a trabajar y levantar la Isla otra vez”.

Jaresko abordó en particular el tema de la reestructuración de la AEE, un paso esencial para lograr la transformación del sistema eléctrico de la Isla, que a su vez es pieza clave para conseguir un crecimiento económico. De igual forma, se expresó optimista en que 2021 sería el año en que se vería un avance significativo en ese proceso.

“Tenemos que lograr sacar también a la AEE de la bancarrota, en otro proceso aparte. Y tenemos que completar la transformación de la AEE. Ya pusimos el sistema de (transmisión y) distribución en manos privadas, con LUMA. Ya sacamos el RFP (solicitud de propuestas) para traer operadores privados para la generación de energía. Tenemos que cumplir con la política energética de Puerto Rico, y eso significa que tenemos que sacar un RFP para la generación de energía a partir de fuentes renovables, de manera que se aumente la generación de energía renovable en la Isla. Así que, en cuanto a la transformación de la AEE, que no se va a poder completar en un año, vamos a tener que lograr en el 2021 avances sustanciales, incluyendo la salida de la AEE de la bancarrota”, afirmó.

Por otro lado, a preguntas de Primera Hora sobre el proceso de poner al día el sistema de asistencia y nómina del Departamento de Educación, donde la JSF detectó que por carecer de un sistema automatizado efectivo se habían pagado incorrectamente decenas de millones a empleados que en algunos casos ya ni siquiera trabajaban para la agencia, Jaresko comentó que se ha logrado un avance significativo y el resultado se debe estar viendo tan pronto como el mes próximo.

“Hemos tenido un gran progreso con eso. Y para estar claros, no es un problema solo del Departamento de Educación, y tiene que ver con que el sistema de asistencia esté conectado al de nómina, de manera que cuando alguien no va a trabajar, y no poncha, no debe pagársele. Primero vamos a tratar de arreglar este problema en el Departamento de Educación, y luego en las otras agencias. Hemos tenido un gran progreso, estamos actualizando esa información semanalmente en nuestro portal, lo pueden verificar. Estamos poniendo en función este nuevo sistema y creo que vamos a poder implantarlo en su totalidad en enero. Espero que podamos inaugurarlo con la nueva secretaria y que empiece a correr para enero, de manera que la nómina de finales de enero ya refleje un sistema de asistencia operacional. Una vez tengamos éxito aquí, vamos a llevarlo a las demás agencias del gobierno, a cualquiera que no esté usando un sistema de asistencia automatizado”, afirmó.

Jaresko abundó que “una de las razones por las que esto es importante”, se vio luego del huracán María, cuando “le pedimos al gobierno que publicara un informe de la asistencia de los empleados, cuántos estaban trabajando, dónde. Y el gobierno, a través de AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), coloca este reporte, mensual creo, y ese reporte no dice nada. Pueden verlo en el portal de AAFAF. Solo dice que 30%, 40%, quizás 50% de la gente está trabajando. No saben si el otro 50% está o no trabajando. El propio informe del gobierno es tan incompleto que ni ellos mismo saben. Así que es algo importante que debe hacerse a través de todas las agencias del gobierno”.

En cambio, la directora ejecutiva de la JSF admitió que no había tenido el mismo progreso con el programa piloto que llevan con 10 municipios, en busca de más eficiencia en el manejo de las finanzas municipales y los servicios que ofrecen a la ciudadanía.

“Ahí hemos tenido mucho menos progreso, por las elecciones, la pandemia. Hay alcaldes que están cambiando, por ejemplo, Isabela no tendrá el mismo alcalde. Tenemos que trabajar más fuerte en esto. Tenemos dinero en el presupuesto del gobierno de este año para incentivar cambios, son $22 millones que están disponible para los municipios que hagan consolidaciones. Si, por ejemplo, consolidan servicios de recogido de basura, o departamentos de contabilidad, pueden acceder a más fondos del presupuesto para respaldar esas consolidaciones. Al momento ningún municipio ha aprovechado esto, pero sabemos fue un año difícil, con la pandemia, las elecciones. Así que esperamos que el 2021 traiga más éxito en este esfuerzo municipal”, concluyó.