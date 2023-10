Barranquitas. ¡Llegó la época de las pascuas!

La Navidad boricua no sólo sabe a lechón, pasteles, arroz con gandules, coquito o ron cañita; no sólo huele a pino importado, ni tampoco se limita al brillo con las pequeñas bombillitas que iluminan la temporada. Incluye también esta planta de hojas verdes con rojo o cualquiera otra de las 15 tonalidades que se pueden conseguir entre los cultivos locales.

Pero, para llegar tan lindas a las Navidades, el proceso para que estas Poinsettias se desarrollen es como un alumbramiento, que demora nueve meses, relató el agricultor Elías Rosario, propietario de la finca RR Nursery Farms, localizada en el barrio Quebradillas de Barranquitas.

Rodeado de cientos de plantas de pascuas, el agricultor detalló cómo mantener el encanto de las flores y hacer que la planta dure por varias Navidades.

“La pascua se empieza a trabajar desde febrero. Empezamos nosotros a trabajarlas, cuando nos llegan de Estados Unidos unos cortecitos pequeñitos y ahí vamos creciéndola para poderla llevar a lo que es la pascua que adornan las casas, los hogares de todos los puertorriqueños. Ellas son verdes, su naturaleza es verde, en el camino cuando cambia el clima, que empiezan a ser las noches más largas y los días más cortos, es donde ellas empiezan a cambiar de color, pues empieza la flor a roja, los colores blancos, los colores que sea el tipo de planta”, relató.

Ya en octubre, justo cuando el proceso de cultivo se ha extendido por nueve meses, las plantas comienzan a tornarse rojas o de una de las otras tonalidades disponibles en Puerto Rico.

Rosario señaló que las hay de flores rojas con puntos amarillos, amarillas, rosas, fucsias, vino o blancas, entre otras.

“Hay más de 50 variedades. Pero, en Puerto Rico, por el clima de nosotros, hay unas que no se dan, que no las podemos trabajar aquí, pues, no van a florecer. Florecen en enero, que ya la Navidad pasó y no tienes a quién vendérselas”, expuso el experto.

En la finca RR Nursery Farms, en Barranquitas, Elías Rosario y su hija Esther Rosario Ruperto, cuidan de 8,000 pascuas que llegarán a los hogares de los puertorriqueños esta Navidad. ( Vanessa Serra D’az )

El próximo mes de noviembre es que arranca la venta de las pascuas en los comercios o en distintos eventos programados, como los es el Festival de la Pascua. La actividad se realizará del 10 al 12 de noviembre en el Malecón de Cataño y reunirá a agricultores como Rosario para exponer sus pascuas.

El hombre comentó que, debido al calor que se ha registrado desde el verano, los costos de producción aumentaron. Por ello, promedia que las canastas se vendan alrededor de los $16 y los tiestos a $6.

Una vez elija su pascua predilecta y la lleve a su casa o apartamento, se recomienda colocarla cercana a una ventana en la que le entre la luz del sol o su iluminación.

“La pascua no es de tenerla demasiado mojada, o sea, ella tiene que estar húmeda, pero no encharcada, porque si no se le pudre la raíz y la forma más fácil de tú saber si necesitas agua es con el dedo índice. Lo entras, tú tocas la tierra y vas a sentir si está húmeda o está seca, y el dedo, pues le va a salir así (con poca tierra y de color negro)”, explicó Rosario.

Más allá de mantener la tierra húmeda, a la pascua se le debe abonar una vez al mes. El agricultor recomendó utilizar los abonos 20-10-20 o 20-20-20, el cual se consigue en tiendas que vendan artículos para plantas.

Con larga vida

¿Qué hago una vez pase Navidad?, se le preguntó. Rosario comentó que se deben continuar con los mismos cuidados. Pero, indicó que se pueden podar las flores rojas.

También puede sacar “hijitos” para cosechar más pascuas. Indicó que se debe cortar en el medio de las zonas de nudos y sembrarlas para que renazcan.

Estas pascuas, las puede mantener en el tiesto o las puede sembrar en su patio. Si tiene buena mano, puede que su pascua le dure años.

“Yo tengo gente que tienen pascuas de hace cinco o seis años. Todavía las tienen vivas en sus casas. Ya son arbustos”, manifestó el agricultor, quien desde hace cinco años mantiene esta finca con un sembradío de 8,000 pascuas.

No se preocupe porque su pascua pase el año de tonalidad verde. Es que Rosario insistió que siempre florecen para la misma época.

“Le va a empezar a florecer para la misma fecha de ahora, que cambian los días más cortos a las noches más largas”, comentó.

Por ello, si mantiene el cuidado adecuado, sus pascuas volverán a florecer para las próximas navidades.

“La Navidad es la fecha de ella”, sostuvo.

En un momento de sincerarse, añadió que “nos nace cultivar pascua, porque vemos la emoción de las personas cuando llega la Navidad que tú le llevas la planta, compran la pascua y tú ves que van a su casa a decorar, a celebrar con la familia. ¿Sabes?, se ve esa alegría, pues eso a nosotros nos llena, a nosotros los agricultores nos llena al ver que contribuimos a que las familias tienen ese momento de felicidad”.

¿De dónde sale la tradición de la pascua?

Aunque a la pascua se le cataloga la flor de la Navidad, no guarda ninguna relación con el nacimiento de Jesús o los símbolos religiosos que se celebran en esta época.

La pascua es originaria del suroeste de México, muy lejos de Belén. Los indígenas del América Central apreciaban la planta por sus cualidades medicinales, según expuso un estudioso de las pascuas, Mark Hoddle, del departamento de entomología de la Universidad de California a National Geographic.

Comentó que fueron los franciscanos que se localizaron en México para el siglo XVI quienes primeros utilizaron las pascuas para decorar un pesebre, ya que no encontraron el acebo, que era la planta navideña preferida en Europa. Mientras, se le atribuye al excongresista del estado de Carolina del Sur, Joel Poinsett, introducir las pascuas a Estados Unidos para celebrar la Navidad.

Lo demás. es historia.

Acá en Puerto Rico la planta ha tenido tanta acogida, que desde hace 10 años se celebra el Festival de la Pascua.

Una de las productoras y fundadora del evento, Isamel Hernández, informó que este año se realizará en el Malecón de Cataño y mantendrá la tradición de presentaciones estilo parranda navideña y la venta de distintas especies de pascuas cultivadas por agricultores boricuas.

El evento será libre de costo y contará con seguridad y estacionamientos, como en la Plaza del Mercado, el Coliseo Cosme Beitía, el Parque “Perucho” Cepeda, el estacionamiento Edwin Rivera Sierra, y en el antiguo terminal de la AMA - PR 5. No se permiten neveras portátiles en el área de la actividad.