Los centros comerciales Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe anunciaron hoy el inicio de la temporada navideña a partir del viernes, 13 de noviembre de 2020. Bajo el tema “De norte a sur compartimos La Alegría de la Navidad”, ambos centros comerciales se aprestan a presentar un espectáculo familiar que podrá disfrutarse desde la comodidad de los hogares, en la modalidad virtual, para establecer el inicio de la temporada navideña en Puerto Rico con la iluminación de Plaza Las Américas y el encendido de la Navidad en Plaza Del Caribe.

“Nos encontramos viviendo una nueva realidad. Sin embargo, esto no debe ser impedimento para que celebremos juntos y en familia, la llegada de una de las épocas más esperadas por todas las familias puertorriqueñas como lo es la temporada navideña. En ambos centros comerciales nos encargaremos de que sea una alegre Navidad. Para ellos, hemos confeccionado todo un programa de celebraciones virtuales y presenciales para compartir la alegría de la Navidad en familia”, señaló por escrito Iris Ayala, directora de mercadeo de Plaza Las Américas.

Las actividades en ambos centros comerciales inician el viernes, 13 de noviembre a partir de las 7:00 pm donde, a través de una transmisión simultánea en las páginas de Facebook de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe, el público podrá presenciar un espectáculo de unos 45 minutos de duración a cargo de la Tuna de Segreles, Ana Isabel y el Grupo Travesía con la participación de Pedrito Guzmán; Diego, y Lola y las Plaza Dancers. La transmisión del especial de Navidad contará con la animación de la presentadora, actriz y comediante Tita Guerrero y la periodista y comunicadora, María del Carmen González.

El sábado, 14 de noviembre inicia en ambos centros comerciales las tradicionales “Nevadas en PLAZA”. Para cumplir con las medidas de distanciamiento y seguridad requeridas, las personas interesadas en disfrutar de las nevadas deberán hacer una reservación en la aplicación PLAZA App para garantizar su espacio. “Cae nieve en Plaza” se presentará todos los días en Plaza Las Américas en los horarios de 11:00 am, 1:00 pm 3:00 pm, 5:00 pm y 7:00 pm. En Plaza Del Caribe la caída de nieve y el Show de Luces se llevará a cabo todos los días a las 12:00 pm, 3:00 pm, 6:00 pm y 8:00 pm. Las familias deberán descargar la aplicación y hacer su reservación con antelación para participar de esta atracción que se ofrece libre de costo en ambos centros comerciales. Los espacios de reservación son limitados y por cada reservación se aceptará un máximo de cuatro personas de un mismo núcleo familiar. El cupo varía por cada mall.

“También hemos diseñado toda una programación virtual a través de las páginas de Facebook de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe para que las familias disfruten, desde la comodidad de sus hogares, de mucho entretenimiento durante esta época festiva. A todos nos hace falta celebrar y divertirnos, pero procurando que siempre sea en un ambiente seguro. Y qué mejor que la comodidad de nuestros hogares para celebrar en familia de estas fiestas navideñas”, señaló por su parte, Susana Santiago, directora de mercadeo de Plaza Del Caribe.

La programación de entretenimiento virtual de ambos centros comerciales incluye: ejercicios con MCS los lunes, miércoles y viernes a las 9:00 am en la página de Facebook de Plaza Las Américas y los martes y jueves a las 9:00 am en la página de Facebook de Plaza Del Caribe. Ambas páginas también presentarán los siguientes eventos virtuales a las 7:00 pm: miércoles de karaoke con Didi Romero, espectáculo a cargo de las PLAZA Dancers los jueves y viernes de música con la Tuna de Segreles y CoroMío. El 24 de diciembre a las 7:00 pm se presentará El Nacimiento Viviente también en las páginas de Facebook de ambos malls.

El viernes, 20 de noviembre se presentará virtualmente la llegada de Santa Claus a ambos centros comerciales. A partir de las 7:00 pm las familias podrán disfrutar del especial “Santa en cuarentena” en las páginas de Facebook, actividad con la que se establece la llegada de Santa Claus y el inicio de la tradicional foto con Santa hasta el 24 de diciembre. Este año, Santa cuenta con un trineo que cumple con las medidas de distanciamiento para la seguridad de todos. De igual manera, del 26 de diciembre al 5 de enero se llevará a cabo la toma de fotos con Los Reyes Magos, también cumpliendo con el debido distanciamiento y las medidas de seguridad establecidas por el CDC y las autoridades locales. Para la toma de fotos con Santa y Los Reyes Magos también será necesario realizar una reservación a través del PLAZA App.

Del 14 al 26 de noviembre se llevará a cabo en ambos centros comerciales la Pre-Venta del Madrugador en sustitución del tradicional “Black Friday”. Durante este periodo, los clientes de ambos centros comerciales podrán beneficiarse de descuentos y ofertas especiales disponibles a través del PLAZA App. De igual manera, la mercancía seleccionada y comprada en las tiendas participantes durante este periodo, podrá ser recogida el viernes, 27 de noviembre en el área del “curbside pickup” de cada mall, por medio de un sistema de ujieres quienes entregarán la mercancía directamente en cada vehículo.

Finalmente, el domingo, 3 de enero de 2021, a las 7:00 pm y a través de las páginas de Facebook de ambos centros comerciales, se presentará la “Historia de los Santos Reyes”, la cual contará con la animación del personaje “El Trotamundos” y en donde Los Tres Reyes Magos compartirán un mensaje especial para todas las familias de Puerto Rico.

