Los triunfos alcanzados por la Banda Escolar de Guayanilla se encuentran atrapados en la Escuela Arístides Cales Quirós, que está bajo amenaza de colapso ante los sismos registrados en la zona desde finales de diciembre pasado.

Aunque la banda pertenece al mencionado plantel, los intrumentos son albergados en un edificio aledaño, que antes también era la Escuela Carmelina Rodríguez de Cordero. En la estructura están los instrumentos valorados en alrededor $500,000 y demás equipo utilizado por los más de 100 estudiantes que conforman el grupo cuyas ejecutorias han llenado de orgullo la Isla.

La profesora y directora de la banda, Maribel Lugo García, recaba la ayuda del sector privado para sacar los intrumentos de la escuela, así como la donación de -al menos- cuatro vagones para resguardarlos. Señaló que en el edificio está el sacrificio de décadas, pues fueron muchas las actividades que tuvieron que realizar para recaudar los fondos y costear la compra de los equipos con los que la banda se ha lucido en diferentes festivales, incluso a nivel internacional. El más reciente fue hace un año, cuando participaron por cuarta ocasión en el Festival de las Rosas en Pasadena, California.

“La escuela tiene muchas grietas en las columnas, las paredes están agrietadas, por ende la clausuraron y esa escuela, entiendo yo, no se va a poder usar, pero nosotros tenemos todos los equipos, uniformes, instrumentos y, pues nos preocupa porque han sido muchos años de trabajo y sacrificio. Allí yo diría que el 99% de lo que está es porque la hemos conseguido por actividades y haciendo eventos pro fondos, que no es que el Departamento (de Educación) no los ha dado”, enfatizó Lugo García, quien asumió la dirección de la banda en el 2003.

“Estamos tratando de conseguir unos vagones y contactando personas para ver de qué manera nos pueden ayudar para conseguir permisos y tratar de hacer un equipo de trabajo de padres y voluntarios y gente de la comunidad para sacar el equipo y salvarlo”, manifestó.

La profesora ha aunado esfuerzos con la Asociación Latinoamericana de Conservatorios y Escuelas de Música, la Universidad Interamericana de San Germán y el Consevatorio de Música para que empresas colaboren en el costo que requiere la movilización de los instrumentos.

“Estamos en un esfuerzo, porque entendemos que eso tiene unos costos altísimos que la banda y la escuela no los puede trabajar”, señaló.

“Allí estaban todos los premios de la banda, todos los recuerdos, proclamas de tantas actividades. La banda ha participado cuatro veces en el Rose Parade y las premiaciones son en cristal. Todo eso se rompió, se dañó. Ese valor sentimental que uno le da, pues pone triste a uno, pero lo más que queremos es salvar los equipos”, sostuvo.

La banda, que fue fundada en 1975 bajo la dirección del exacalde Edgardo Arlequín, aun tiene varios compromisos programos, pero la profesora no sabe si podrán cumplir porque necesitan el equipo. Además, los integrantes no han podido prepararse musicalmente y algunos, ante la situación suscitada con los temblores de tierra en la zona, se han ido con sus familiares al extranjero.

“Me he enterado que alrededor de ocho estudiantes ya han salido para Estados Unidos”, dijo.

En su calendario se proyectan actividades para febrero en San Juan, así como en el Festival de la Novilla en San Sebastián y el Carnaval de Ponce.

Indicó que la directora de la escuela tiene conocimiento de la situación, pero aun no se les ha indicado a dónde serían movilizados a impartir las clases. “Yo entiendo y le hice el acercamiento (a la directora) y le compartí la idea de los vagones. Espero que le haya comunicado la situación al secretario del Departamento de Educación (Eligio Hernández). ¿Qué contestación le dieron?, pues todavía no sé, porque no he visto a la directora”, indicó.

Recalcó que la prioridad es salvar el equipo, porque “perder ese equipo es volver a empezar otra vez y es sacrificado”.

“Solicitamos que nos ayuden en esa parte, porque nosotros tenemos agua, luz, pero en esa parte es que necesitamos más ayuda”, recalcó.

“El plan A es asegurar todo el equipo, plan B sería esperar dónde el Departamento va a reubicar a los maestros, ver dónde vamos a enseñar y dependiendo de eso, ahí se moverían los vagoes para tener el equipo cerca, pero la prioridad es mover y salvar el equipo”, puntualizó.