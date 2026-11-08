Los residentes de Patillas y municipios limítrofes podrán vacunar a sus perros y gatos contra la rabia y acceder a otros servicios veterinarios durante una feria que se celebrará el viernes 13 de noviembre en los predios del Centro de Usos Múltiples Néstor Vázquez Díaz, en ese municipio.

La actividad, denominada “Feria de Amor por nuestros Animales”, fue anunciada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, junto a la representante del Distrito 34, Christian Muriel, como parte del programa de impacto comunitario “Dejando Huellas”, dirigido a facilitar la vacunación de mascotas en comunidades vulnerables.

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Veterinarios del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y personal del Departamento de Salud, mediante la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), ofrecerán servicios de vacunación y desparasitación. Según el comunicado, se recomienda vacunar a las mascotas contra la rabia a partir de los tres meses de edad y administrar una dosis de refuerzo anualmente.

“Esta iniciativa es parte de los esfuerzos que estamos realizando desde la Cámara de Representantes para apoyar a nuestras comunidades a través de toda la isla. El viernes, celebraremos una feria de vacunaron en Patillas donde se brindó atención veterinaria que tan importante es para la salud de las mascotas”, expresó el líder legislativo, quien es el gestor de la iniciativa.

Los organizadores indicaron que los perros deberán acudir con collar y correa, mientras que los gatos tendrán que permanecer en sus jaulas. La iniciativa busca promover el cuidado y la salud de las mascotas mediante el acceso a servicios veterinarios.