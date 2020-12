Ante las denuncias de que algunas instituciones están vacunando a personas que no pertenecen al personal médico, la subsecretaria de Salud, Iris Cardona, sostuvo hoy, viernes, que se le negarán las dosis subsiguientes a las facilidades que incumplan con el plan estatal aprobado por el gobierno federal.

“Si no está cumpliendo con el proceso… ¿Qué podemos decirle a la facilidad? Si tú me vacunaste a 100 personas y 20 no están en el censo, no te voy a traer más vacunas”, afirmó ante cuestionamientos de la prensa sobre medidas para fiscalizar el proceso.

Antes, Cardona manifestó que el Departamento de Salud no halló información que constatara las acusaciones de que familiares de personal médico habían sido vacunados.

“Esta que está aquí llamó a dos hospitales, verificamos la información y nadie la pudo corroborar. Nos aseguraron que eso no es así”, destacó en conferencia de prensa en la plazoleta del Centro Médico de Puerto Rico.

Según la pediatra de profesión, las denuncias que se realizan en las redes sociales no se pueden comprobar, pues nunca hallan a la persona que hizo la denuncia inicial.

“Si tú me dices que tu pana se vacunó, dime qué hospital y dime quién es tu pana, y yo lo voy a buscar”, subrayó la subsecretaria.

Esta tarde, en su segmento en el programa “Día a día” (Telemundo), Radamés Quiñones director ejecutivo de la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULESS), indicó que tienen constancia de esta práctica ocurrida en dos hospitales ayer y esta mañana, donde se habría vacunado a personal de mantenimiento antes de las brigadas del COVID. Según el funcionario, les consta que esposas de médicos y empleados de las torres médicas que tienen algunos hospitales han sido inoculados y no el personal de primera línea.

Quiñones descartó que se realice algún tipo de manifestación pública en repudio por no ser cónsono con la responsabilidad que tienen estos empleados con la salud del pueblo, pero se ha comenzado a cursar comunicaciones al Departamento de Saludo denunciando la práctica.

Expertos legales han descartado que la práctica de “colar” gente a la que no le corresponde la vacuna constituya delito por no estar tipificado como tal, sin embargo, podría argumentarse que por haberse establecido qué personal debe recibir la inmunización, los que no estén contemplados en esa lista sí podrían estar incurriendo en el delito de falsedad ideológica al hacerse pasar por las personas autorizadas.

Cardona manifestó que hoy se reunirá, nuevamente, con los directivos y administradores de los hospitales para “ajustar lo que haya que ajustar”. Entre las medidas de fiscalización, se detuvo en una base datos de las personas inoculadas que incluirá nombre completo, dirección de residencia, lugar en el que fue inmunizado, la vacuna que le colocaron y si es parte del personal médico.

Información oficial de Salud establece que en la Fase 1 serán inmunizados trabajadores de sanidad y empleados y residentes en hogares de cuido prolongado; en la 1b, empleados de primera respuesta, infraestructura crítica, educación y agencias gubernamentales. Posteriormente, se vacunará a empleados de 65 años que no vivan en ambiente congregado, pacientes con enfermedades crónicas, personal de asistencia espiritual, confinados, ciudadanos con diversidad funcional, comunidad sin hogar y estudiantes que asisten a universidades o escuelas.

A preguntas de Primera Hora sobre por qué se inmunizarán primero a los funcionarios que a las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas, quienes son más susceptibles a sufrir complicaciones por la COVID-19, Cardona apuntó que se están basando en la ciencia, implementación y ética.

“Tenemos que tomar en consideración la ciencia; en quién funciona la vacuna, cómo la voy a poner y el período entre las dos dosis. Tenemos que tomar en consideración el marco conceptual ético; dónde garantizo mayor efectividad y quién realmente la necesita. El marco de referencia es la logística de implementación y cómo aseguro que cumplo con este plan”, explicó.

El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recomendó que se priorizara al personal de salud, trabajadores esenciales y de estructura crítica y a las personas mayores de 65 años o con condiciones crónicas en el orden vacunación, mas no estableció un orden específico.

Según la experta en programas de vacunación, aunque quisieran inocular a todas las personas con enfermedades crónicas no tienen las dosis disponibles para inmunizar a este grupo de la ciudadanía.

Subrayó que la primera fase incluye a todas las personas, pero establecieron un orden.

La subsecretaria no pudo precisar una fecha de inicio de la Fase 1c ante cuestionamientos de Primera Hora. Salud reportó hoy nueve muertes confirmadas y dos probables, 82% mayores de 65 años.

En busca del 70%

Sobre la campaña educativa para instar a la vacunación masiva, Cardona anunció que iniciará la próxima semana.

“Recuerden que el énfasis inicial dentro de toda esta propuesta de vacunación era que nuestros mismos profesionales de la salud iniciaran vacunándose, dando el ejemplo. En eso, yo tengo que decir que ha sido exitoso. La acogida ha sido buena”, afirmó la pediatra.

El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el general José Reyes, sostuvo esta semana que un estudio interno del cuerpo que dirige y de Salud reveló que solo la mitad de los puertorriqueños se vacunaría.

Para Cardona, alcanzarán el 20% que aún necesitan para alcanzar la inmunidad de rebaño (70%) con la campaña educativa y el modelaje del sector médico.

Asimismo, dijo que, a la fecha, han adiestrado en el aspecto clínico de la vacuna, el manejo apropiado de la vacuna y aspectos de seguridad a 1,500 profesionales de la salud. Por otro lado, 356 personas han sido adiestradas para manejar el registro digital de vacunación.

Hasta ayer, a las 11:00 p.m., se habían inmunizado a 17,865 personas. La próxima semana se podrían recibir hasta 68,900 dosis entre Pfizer-BioNTech y Moderna, aunque esta última aún espera por la aprobación del CDC.