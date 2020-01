El senador novoprogresista Nelson Cruz instó hoy a la destituida secretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andujar, a que presente evidencia ante las autoridades federales sobre una alegada participación en la repartición de suministros de emergencia con fines políticos.

Trascendió que con la controversia del manejo de suministros, Surimar Quiñones, jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) fue suspendida por Andujar. Sin embargo, fue el despido de esta funcionaria el que, según exsecretaria, provocó que la gobernadora la relevara de sus funciones en el DF.

“En ningún momento la senadora (Evelyn) Vázquez y este servidor retuvimos alimentos. Yo creo que Surimar Quinones ha hecho un trabajo excelente, los mismos alcaldes como el de Guayanilla, que no es penepé, es popular, lo ha manifestado. Toda colaboración que yo pueda hacer para ayudar a mi gente del distrito (de Ponce) lo vamos a hacer dentro del marco de la ley”, manifestó.

PUBLICIDAD

“La secretaria del (Departamento de) Familia, que ha hablado en estos días muchísimo más de lo que ha hablado en dos años, la invito a que si tiene alguna evidencia la lleve a las autoridades federales, toda vez que esos fondos son regulados por las agencias federales”, añadió.

El legislador reiteró que tuvo una participación en la entrega de suministros por solicitud de la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados (AAA) “para que llevara un camión al área de Ponce que no había servicio de agua”.

“Y me llamaron de la AEE porque venían unas brigadas de Cayey para restablecer el servicio y todo el que me llame lo vamos a seguir . Yo soy un funcionario electo y tengo unas funciones que tengo que cumplir siempre y cuando estén en el marco de la ley. Si hay alguna ilegalidad que la secretaria las aclare a través de las agencias federales correspondientes”, puntualizó.

Aunque sostuvo que no ha sido ni citado ni entrevistado por autoridades, dijo que estaba en la disposición de cooperar.

“Estoy en la mejor disposición de colaborar para lo que se me pida, pero si el Departamento de Familia, la Autoridad de Acueductos, la Energía Eléctrica, me llaman, como lo hicieron en esta emergencia (de los sismos) para ayudar a una comunidad, yo lo voy a hacer 500 veces más si lo tengo que hacer. Lo que no voy a permitir es que estén utilizando el dolor de mi distrito para adelantar alguna causa o algún asunto político”, dijo quien se reuniría esta tarde con la gobernadora para discutir varios proyectos paralizado en el distrito de Ponce que representa.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos que indicó que discutiría con la gobernadora Wanda Vázquez está la resolución del Senado 317 para ayudar a la comunidad Cerca del Cielo en Ponce que alegadamente tiene retenido una asignación de cerca de $2 millones.

Otro asunto es el Desvío Sur, proyecto que según indicó lleva detenido desde el 1998, así como la ampliación a dos carriles de la carretera 385 de Peñuelas. “Han pasado diferentes administraciones y no se ha adelantado y están en los fondos de Obras Publicas”, dijo.