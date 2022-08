Las expresiones de la exrectora del Recinto de Ciencias Rector (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ilka Ríos Reyes, sobre el futuro de la institución universitaria fueron negadas esta tarde, tanto por el rector interino del RCM, el doctor William Méndez Latalladi, y la Ponce Health Sciences University (PHSU).

Según Ríos Reyes, la agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education le notificó a ella que el recinto será puesto en probatoria. Además, adujo que el recinto sería vendido a la PHSU antes de que finalizara el mes.

Sin embargo, Méndez Latalladi refutó las expresiones de Ríos Reyes, asegurando a Primera Hora que son “totalmente falsas”.

“Nuestro trabajo es fortalecer y proteger la institución en todas las áreas. Yo estoy personalmente en contra de que este activo tan importante para Puerto Rico sea privatizado y ese tampoco es ni remotamente el mensaje que he recibido del presidente de la UPR, de la Junta de Gobierno ni de nadie. Estamos y vamos a continuar trabajando arduamente por el Recinto”, comentó el también director del departamento de cirugía en declaraciones escritas a este diario.

“Nada nos desviará de esta meta, especialmente en lo relacionado a conseguir la reacreditación del programa de Neurocirugía”, agregó.

Por su parte, PHSU coincidió con Méndez Latalladi, concordando que la información que compartió Ríos Reyes públicamente “no es correcta”.

“Desconocemos en que se basó la Dra. Ríos para hacer tales expresiones. PHSU no realiza gestión alguna para adquirir dicho recinto”, señaló la universidad en comentarios escritos a este medio.

Ríos Reyes, presentó la semana pasada su renuncia a petición del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, ante los señalamientos de dos decanos de la Escuela de Medicina que denunciaron que ella presuntamente “obstaculizó” una evaluación académica de estudiante para favorecer su estancia en el recinto.

Mientras, Ríos Reyes vinculó su salida forzosa como el hecho culminante que provocará que el recinto se ponga en probatoria en el lapso de no más de dos días, por lo que dijo que su “esperanza” es la restitución a su posición. Además, catalogó su destitución como parte de una “agenda” de una universidad privada para adquirir el recinto e hizo entender que se trataba de PHSU.

“Yo tengo todos los datos, todo está corroborado, pero en este momento no puedo ofrecer más información, porque mi esperanza es que yo pueda ser restituida para evitar la probatoria que hay. ‘Middle States’, a través de los ‘comissioner’, nos va a poner (en probatoria). Que no es tan siquiera el ‘warning’, es que van a poner el Recinto de Ciencias Médicas en probatoria…esto no es aceptable. Al gobernador (Pedro Pierluisi) no le han podido llevar bien la información. Yo voy a hacer todo lo posible para que esta situación se arregle hoy. No porque sea yo…es porque se le había dado una estabilidad a Ciencias Médicas que la tenía y esto trae consecuencias que van a poner el recinto en probatoria antes de nosotros enviar el informe del 1 de septiembre”, dijo en la entrevista prometiendo que sería restituida hoy mismo.