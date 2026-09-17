Amelia Crespo Delgado es una niña boricua de 12 años “orgullosamente sorda”.

Sus diagnósticos de autismo y déficit de atención no han limitado que a su corta edad cuente con dos libros, haya ilustrado una publicación infantil y sea portavoz a favor de la población neurodivergente.

Ha enfrentado múltiples retos. Lo principal fue poder aprender un lenguaje a través de las señales electrónicas que recibe a través de sus implantes cocleares.

“Su historia es una de resiliencia, creatividad y creer en las posibilidades”, según se le describe a la niña boricua en su nueva meta, convertirse en una heroína, un “Super Kid” de la Fundación Stan Lee.

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La niña nació en Puerto Rico, pero sus padres se mudaron a Texas en enero de 2017 para lograr conseguir los servicios que requería.

La madre de la menor, Mary Carmen Delgado Vázquez, contó a Primera Hora que cuando tenía 10 meses de nacida recibía en la Isla terapias del habla, ocupacional y física.

Amelia Crespo Delgado ( Suministrada )

“Lo que estábamos haciendo no nos estaba funcionando”, señaló.

Entonces, “dejamos a toda nuestra familia en Puerto Rico. Fue una decisión muy difícil. Nos mudamos acá solos, todo para conseguir los servicios para Amelia”.

La familia comenzó su travesía en Houston, Texas, donde obtuvo servicios de audiología y desarrollo del lenguaje. Luego, se mudaron a San Antonio para que la niña fuera a una escuela para sordos y ahora viven al norte de Dallas, donde la niña ha logrado emprender por su arte, su liderazgo y el modelaje.

“Amelia es una niña increíble. Ha tenido tantas vicisitudes, porque no solo ella es sorda, usuaria de implantes cocleares, sino que tuvo que aprender a escuchar para poder aprender a hablar. En adición (sic), al ser neurodivergente, todo se complica. El lenguaje en algún momento fue casi imposible. Pensamos que ella, pues, no iba a poder hablar o que no se iba a poder comunicar. Poder sobrepasar todo eso para mí es algo increíble. Pero, más que todo, para mí, ella es una superhéroe, porque el corazón tan gigante que esa niña tiene”, describió la madre.

Añadió que “a ella le encanta dar cumplidos a todos y es como ella dice: ‘A mí me hace feliz ver las personas sonreír. ¿Tú sabes el poder que tiene una sonrisa? Tú le puedes cambiar el día a esa persona’. Y a ella le encanta ver cómo ilumina el día de ese desconocido, porque para ella es todo. Y, la pasión que tiene de llevar el conocimiento sobre la pérdida auditiva, sobre los implantes cocleares, sobre la neurodiversidad, para mí a los 12 años es increíble. Como ella se para delante de un salón lleno de niños y poder hablar de eso, para mí eso es un superpoder”.

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Amelia también tiene una gran imaginación, la cual ha traducido en ilustraciones para el libro “Bee The One” de la autora Colleen Marie Kugler, así como en sus dos libros: “The Life of a Small Rock” y “If My Betta Fish Had Legs”.

Ahora, trabaja en un libro de cómics.

En sus creaciones, la niña destaca su puertorriqueñidad, al colocar un coquí o una bandera. Además, se muestra orgullosa de ser sorda, de ser una niña neurodivergente. Son historias de “aceptarse tal como uno es y aceptar a las personas como uno quiere tal y como son”, comentó Delgado Vázquez.

La niña también se destaca, porque “llama sus diferencias habilidades”. Además, no le teme a pararse frente a un grupo de estudiantes para hablar de su vida y enseñar la importancia de ser empáticos.

“Amelia visita escuelas para hablar sobre la pérdida auditiva, sobre implantes y la neurodiversidad, de inclusión. Su labor participando en el “Diverse Abilities Day” ha llegado a más de 1,500 estudiantes aquí en el norte de Texas”, comentó la madre, sobre el impacto que ha tenido la niña a su corta edad.

Sus esfuerzos ya le ganaron un premio, el Yes I Can Award del Council for Exceptional Children. Lo recibió a principios de año en Utah.

“Es un premio que se da a nivel nacional solamente a 12 niños, si no me equivoco, y Amelia fue una de ellas”, dijo la orgullosa madre.

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En la búsqueda de mayores posibilidades de desarrollo para su hija, Delgado Vázquez la inscribió para que se convirtiera en un “Super Kid” de la Fundación Stan Lee.

Según la página cibernética, en este concurso, “dos niños verán cómo sus actos heroicos en la vida real se transforman en identidades de superhéroe. Uno será elegido nuestro campeón mediante votación, ganará $25,000 y protagonizará su propio cómic de edición limitada. El otro será seleccionado personalmente por el equipo de Stan Lee Universe para aparecer en el cómic junto al campeón”.

Los ganadores también participarán del Comic Con que realizará Stan Lee en Los Ángeles, California, en el 2027.

Para ganar, Amelia necesita la ayuda de los boricuas para que voten a su favor. Una votación diaria es gratuita bajo su perfil en la página de la Fundación, aunque se pueden hacer donaciones para aumentar las votaciones.

Las votaciones serán solo por 10 días y ya comenzaron.

Pulsa AQUÍ para votar por Amelia

Para llamar a los boricuas a emitir sus votos, Amelia explicó que “ganar el concurso The Stan Lee Super Kid significaría muchísimo para mí. Ya es un gran logro haber sido seleccionada como concursante, pero tener la oportunidad de aparecer en mi propio cómic sería algo increíble. Quiero demostrarles a los niños que usan implantes cocleares o que son neurodivergentes, que nunca deben sentir que tienen que ocultar lo que los hace diferentes. Quiero que vean sus capacidades como algo de lo que sentirse orgullosos, tal como lo hago yo. También sueño con convertirme en autor e ilustrador profesional y crear mis propios cómics algún día. Por eso, esta sería una oportunidad fantástica para estar un paso más cerca de alcanzar mi sueño”.