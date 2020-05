Desde que conoció sobre la cualidad de la bondad, el perdón y la ayuda al prójimo en una de sus clases escolares, la niña Karla Isabel Peña Fuentes aguardaba por el momento de poder aplicar esas virtudes.

A sus tempranos 10 años, la estudiante de cuarto grado del Coliseo Santiago Apóstol, en Bayamón, ve realizado su anhelo al ser la gestora de una iniciativa para crear y donar mascarillas para los pacientes que se benefician a través de la Fundación del Hospital Pediátrico de Puerto Rico.

“Estoy tomando lo que me han enseñado y los estoy poniendo en práctica, eso siempre, siempre, ha sido mi sueño”, dijo la menor en entrevista telefónica, acompañada de su madre, María Isabel Fuentes.

“Este maratón de mascarillas de seguro se va a quedar en mi cabeza con mi récord máximo de ayudar a la mayor gente que pueda, y más en una crisis como esta”, sostuvo la niña.

Karla Isabel comenzó a crear mascarillas buscando una actividad para ocuparse durante la cuarentena. Su mamá, para su suerte, practica la costura, por lo que pudo aprender y encontrar materiales en su propio hogar. Una vez dominada la técnica de costura, como youtuber aficionada que es, grabó un vídeo exhortando a otros niños y niñas a crear sus propias mascarillas para su seguridad y entretenimiento.

“Tan pronto ella me enseñó, le dije, ‘enciéndeme la cámara’. Encendimos la cámara y entonces grabé el vídeo de cómo hacer las mascarillas. Al final del vídeo dije que el propósito era que los niños para no aburrirse, hicieran más mascarillas para ellos y unas cuantas para repartir entre sus vecindarios”, compartió. “Eso era lo que pensaba que iba a llegar, pero en una entrevista con mi maestra de STEM empresarial, estaba el señor Manolo Cidre, y él me retó a que hiciera mascarillas para la Fundación del Hospital Pediátrico de Puerto Rico y dije, ‘acepto tu reto’”.

Así el proyecto personal de Karla Isabel trascendió al “Maratón de mascarillas para niños”, que el próximo 27 de junio tendrá su momento cumbre con la entrega de mascarillas. A esta actividad organizada por la doctora Margarita Cabrera, de STEM Empresarial, se han unido otras organizaciones como Casa Escuela Homeschooler, Amanecer Educativo Homeschooler, Club Robótico Los Cocodrilos, Escuadrón de Cadetes Capitán Saulo Solís Molina de la Patrulla Aérea Civil Auxiliar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Tropa 311 de las Girls Scouts.

Karla Isabel se comprometió a entregar 200 mascarillas que ha ido haciendo de ropa que ya no le sirve, o tiene algún desperfecto, o de las telas que su mamá ya tenía en la casa.

“Todo esto ha seguido evolucionando y me siento tan orgullosa, porque además de que nosotros los niños no nos estamos aburriendo, porque estamos haciendo mascarillas, estamos ayudando a las personas”, expresó la gestora del portal Kalazos.com, desde donde vende lazos y accesorios para el cabello para niñas y mascotas.

“Cuando sea más grande, lo más que quiero es que mi negocio sea exitoso y además de lo que tengo ahora, que son accesorios para el pelo para niñas y lacitos grandes y pequeños para mascotas, quiero también ver si en el futuro puedo añadir mi ropa, porque últimamente me ha gustado estar diseñando diferentes estilos de ropa”, añadió la actual reina infantil del Carnaval Mabó en Guaynabo.

Las organizaciones interesadas en unirse a este maratón de donación de mascarillas, pueden llamar al 939-417-8279.