El niño ponceño Ismanuel K. Colón Rodríguez necesita ayuda.

A sus seis años, fue diagnosticado con Síndrome de Disostosis Cleidocraneal, Deformidad Congénita de la Clavícula, Talo Vertical Congénito, Parálisis Cerebral y Artrogriposis.

Por esto, tiene una necesidad apremiante para tratamientos médicos especializados, pues tiene deformidades en ambas manos, particularmente en los pulgares y las palmas, lo que limita de manera significativa su movilidad, funcionalidad y desarrollo en actividades básicas de la vida diaria.

Por ende, su progenitora Kelly A. Rodríguez García hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad, organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas.

Rodríguez García explicó que su hijo tiene una cita médica programada en Filadelfia, Pensilvania, con los doctores Kozin y Parks, especialistas del Shriners Children’s Hospital, quienes evaluarán la posibilidad de realizar un procedimiento quirúrgico para liberar el pulgar derecho y mejorar la funcionalidad de su mano.

PUBLICIDAD

Ismanuel K. Colón Rodríguez ( Suministrada )

Esta intervención es considerada fundamental para fomentar su independencia y mejorar su calidad de vida.

El procedimiento forma parte de un proceso médico más amplio y prolongado, por lo que el menor deberá someterse a múltiples cirugías.

Esto representa un reto económico considerable para su familia. Los gastos de transportación aérea, hospedaje, alimentación y otros costos médicos fuera de Puerto Rico exceden las posibilidades económicas actuales del hogar.

“Cada ayuda representa un paso más para que mi hijo tenga acceso a los tratamientos que necesita para vivir con mayor dignidad, funcionalidad e independencia”, expresó la madre.

Para colaborar, puede enviar donaciones monetarias a través de la cuenta de GoFundMe donde la meta de recaudación de fondos es $10,000 o ATH Móvil al 787-220-5995.

También, puede depositar dinero a la cuenta bancaria de Banco Popular de Puerto Rico al número de cuenta: 675046880.

Para información adicional, pueden comunicarse con Rodríguez García al 787-220-5995 o escribirle al correo electrónico kelly_rodriguez_garcia25@hotmail.com.