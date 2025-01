Debido a múltiples dificultades físicas que enfrenta, la madre de una niñita de dos años con varias condiciones de salud está pidiendo ayuda a otras madres que puedan donar leche materna, que es el alimento que mejor tolera su hija y que ha probado ser también con lo que mejora notablemente su salud.

Mileiza Santos García explicó que su nena, Zaleimy Santos Santos, recién salió del hospital y está batallando entre otras condiciones con un cuadro de asma, lo que dificulta su desarrollo. Sin embargo, indicó, si se le alimenta con leche materna, su salud suele mejorar sustancialmente.

Santos García, quien es madre también de otros dos hijos, explicó que a ella se le hace muy difícil poder lactar. Por un lado, como parte de las secuelas de severas quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió en un 85% de su cuerpo cuando era pequeña, solo puede amamantar por un seno. Y por otro lado, su capacidad de producir leche materna también es limitada, incluso con el uso de máquinas especializadas, por lo que ha requerido, antes con sus otros hijos, y ahora con la nena, de la solidaridad de otras madres.

En el caso particular de Zaleimy, explicó, la niña ha tenido dificultades con el peso desde su nacimiento, además de otras situaciones. Suplementaron su alimentación con fórmula, pero no le caía bien, por lo que requirieron la donación de leche materna. Comoquiera, detalló, tuvieron que buscar las fórmulas más especializadas y agregarle a la leche, para conseguir que llegara al peso necesario.

Delicada su salud

La niña ha tenido otras complicaciones que han ido tratando, pero “lo que empeoró la cosa fue el problema pulmonar, pues tiene un asma crónica”, y le ha dado varias veces bronquiolitis, así como Covid y pulmonía. Más recientemente, se infectó con una bacteria, que, aunque no es común que enferme a bebés, “es algo que puede pasar”, por lo que terminó hospitalizada, mientras le hacían una variedad de pruebas, análisis y cultivos, para descartar condiciones y determinar qué condición estaba padeciendo.

“La cosa es que vuelve otra vez y se me pone mala con asma”, detalló.

“Ya en un momento se había pedido leche, y teníamos leche, pero se nos terminó”, sostuvo Santos García, agregando que, junto a su consultora en lactancia certificada, Carmen Cabrer, decidió poner una actualización sobre la salud de su niña en redes sociales, “para que las mamás que obviamente me han donado antes sepan cómo va la nena, y pues, que nos quedamos sin leche y que necesito una ayudita para que mejore”.

Agregó que pide leche materna porque “el cambio es brutal en cuanto a cómo ella se empieza a sentir pulmonarmente” si toma leche materna, en lugar de fórmula.

Hace lo que tenga que hacer

Aunque no cuenta con transportación como tal, aseguró que busca la manera y “llegamos a dónde sea”. Agregó que ya anteriormente “hemos viajado toda la isla buscando leche donada”.

Explicó que, según cada caso, “hay mamás que piden bolsitas, hay mamás que necesitan una máquina y yo pues tengo máquina y se la doy… entre la mamá y yo nos ponemos de acuerdo. Le he dado a algunas pañales, o ‘wipes’, o hasta le compro galletas de lactancia. Y hay mamás que me dicen, ‘no, yo te quiero dar la leche y no quiero nada’”.

Aquella mamá que pueda colaborar con Santos García, se puede comunicar con ella al 787-529-4586.

Aprovechó para agradecer a todas las mamás que ya le han donado leche, y agradecer también por anticipado a las que pudieran hacerlo en el futuro.

“Gracias, gracias de verdad. Gracias a las mamás que me han donado hasta ahora, por eso es que la nena ha salido adelante y está mejor pulmonarmente. Este añito de vida ha sido ‘heavy’, pero vamos pa’lante”.

Conseguir esa leche materna, insistió, no solo representaría una mejora para su niña, sino que le permitiría a Santos García poder poner más atención sobre sus otros dos hijos, Adriel, de 14 años, y Giovanni, de 9 años, ambos estudiantes de educación especial.

En particular, Giovanni, quien “tiene muchas condiciones”, requiere de muchos cuidados y terapias, además de que todavía batalla porque el Departamento de Educación le provea los recursos que se supone esté recibiendo, como la transportación y la asistente T1 que aún no tiene, y que “desde que empezó en la escuela estamos pidiendo, y ya Giovanni está en tercer grado, ya son tres años en eso”.

De hecho, el tema de la transportación es uno de los dilemas que enfrenta a diario Santos García, cuyos hijos toman clases en escuelas en puntos distantes de San Juan, uno en la vocacional Miguel Such, y el otro en Caimito. Ese dilema se agrava cada vez que tienen que ir a buscar leche donada a un lugar distante, y buscar cómo, dentro de sus limitados recursos, pagar por gasolina y peajes. A ese respecto, Santos García indicó que cualquier persona que sienta que puede colaborar con su familia, puede hacerlo a través de ATH Móvil al 787-529-4586, y de igual forma dio la bienvenida y su agradecimiento a cualquier donación.