Alejandro Merced tiene tan solo 8 años y le sobra le bondad. Acompañado de sus padres, recientemente visitó los refugios del sur donde duermen cientos de personas bajo carpas y casetas luego de perder sus residencias a causa de los terremotos y la escena que vio, lo conmovió y despertó su deseo de ayudar.

Al salir de allí, la creatividad afloró. Alejandro le expresó a sus padres, Gamaliel Merced y Tatiana Meléndez, su deseo de ayudar, regalándole a las familias una almohada. Pero no se trata de cualquier almohada. Alejandro con la ayuda de sus progenitores las pinta y les dedica algunos mensajes de aliento a estas familias que desde el 28 de diciembre se le hace difícil conciliar el sueño.

“Yo he ido varias veces y cuando yo fui para allá varias veces, yo vi a muchas personas que estaban durmiento en las casitas de campaña, no tenían almohada y no tenían casi nada de comer. Entonces, cuando nosotros fuimos para allá, nosotros le llevamos suministros, muchas cosas”, relató.

Por los pasados dos fin de semanas, Alejandro junto a miembros de su equipo de béisbol conocido como los Cups de Carolina, así como participantes de la página Baseball Fogueo y la Fundación PR 12, han visitado los barrios de Ponce, Guayanilla, Guánica y Yauco.

Y ahora, para poder impactar a más personas en el sur, a la iniciativa se ha unido toda la familia que, entre responsabilidades, hacen un pequeño taller en su hogar para ayudar a Alejandro en su encomienda de adornar las almohadas.

“Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza”; “Pon en manos de Dios este día y algo grande sucederá”, así como “El amor es siempre la respuesta para sanar cualquier aspecto”, son algunos de los mensajes que acompañan el artículo junto a dibujos hechos por el desprendido pequeño.

“Le hacemos flores, corazones y personas”, contó.

El objetivo del mensaje, según Alejandro es “para que cuando ellos se acuesten y cuando amanezca al otro día ellos lean el mensaje y, entonces, ellos van a saber que ese día va a ser los felices de ellos y ellos con ese mensajes se recuerdan del día de la persona que se lo regaló”.

Con orgullo, mamá Tatiana interviene en la entrevista para secundar el propósito de su hijo. “Son mensajes que le ponemos para que ellos todos los días lean que hay una esperanza, a pesar de todo lo que estamos pasando, pues que siempre hay algo positivo que podemos sacar”, compartió.

Con el gesto, Alejandro ha podido llevar un poco de alegría y sacar algunas sonrisas entre los refugiados. Contó que la respuesta inmediata de las personas al entregarle su obsequio es “ponerse felices”.

Los interesados en unirse al proyecto de Alejandro y sus padres, pueden comunicarse al 787-642-5599 o a través de la página de facebook Baseball Fogueo PR.

No obstante, la familia no solo los invita a donar, sino a ser parte del proyecto, pintando y escribiendo un mensaje de aliento a los damnificados. De igual manera, los exhortan a que los acompañen en sus recorridos por los barrios para que vean de primera mano a dónde está llegando su aportación.

“Lo que queremos es que la gente nos deje saber dónde realmente existe la necesidad porque nosotros estamos impactando lo que son los barrios y estamos tratando de ir a los refugios donde sabemos que realmente la ayuda no llega y eso es lo que queremos”, dijo Gamaliel, papá de Alejandro.

Según Gamaliel, el próximo domingo se disponen a realizar una próxima parada por los pueblos del sur, aunque todavía no han delineado la ruta. Para conocerla, exhortó a mantenerse atentos a la página de Baseball Fogueo en Facebook donde divulgará los detalles.