Once jóvenes y adultos con síndrome de Down, de la iniciativa “Síndrome Up Camp”, que impulsó un grupo de ciudadanos quebradillanos para ofrecer alternativas recreativas para esta población, participaron de un taller de arte sensorial en el Centro de Tutorías: Aprendemos Juntos.

La iniciativa, que integró participantes desde los 18 meses hasta 54 años y que estuvo encabezada por la maestra de educación especial, Vanessa Serrano, consistió en varios talleres de pintura, moldura de figuras y hasta hubo espacio para hacer yoga, conducido por la experta Michelle Giraud.

Las edades de los participantes fluctúan desde los 18 meses hasta los 54 años. ( Suministrada )

“Estuvimos trabajando pintura; también con texturas que no necesariamente resultan agradables al tacto para que aprendan a tolerarlas mediante la creación de figuras”, explicó Serrano.

PUBLICIDAD

Serrano, propietaria de Aprendemos Juntos, encabezó el taller. ( Suministrada )

Una de las partes que más se gozó el grupo fue cuando apagaron las luces y comenzaron a hacer creaciones con pinturas que brillan en la oscuridad.

“Es la primera vez que nos unimos a este proyecto que es tan bonito; nosotros trabajamos con la población de educación especial todo el año y nos llena de satisfacción poder aportar a la iniciativa”, agregó la también propietaria del Centro Aprendemos Juntos, tras destacar que en el lugar no solo se ofrecen tutorías sino también talleres de autoestima y empoderamiento enfocado, principalmente, en niñas y jóvenes; así como clases de yoga.

No faltaron numerosas expresiones de alegría en el grupo. ( Suministrada )

El evento es la continuación del “Síndrome Up Camp”, que se celebró este verano en Quebradillas con el esfuerzo de voluntarios. De hecho, el creador de la idea, René Román, adelantó que el proyecto se dará nuevamente en el verano de 2024 pero, en lugar de extenderse una semana, se dará por dos.

Uno de los participantes muestra su "bolsa sensorial". ( Suministrada )

“Estoy enamorado de este proyecto de vida porque le damos la oportunidad a este grupo de disfrutar de distintas actividades. La expectativa es que todos los meses podamos llevar a cabo diferentes actividades y ofrecerlas a nuestros hijo”, dijo el también padre de Sebastián Román, un joven con síndrome de Down que ha dado importantes avances en su condición.

Pintaron, dibujaron y se divirtieron. ( Suministrada )

“El mes próximo, vamos a estar integrando la pintura, a través de una maestra certificada del programa de Educación Especial y, a la misma vez, Tony Ruiz, que fue dirigente de los Capitanes de Arecibo en esta temporada pasada, les va a dar adiestramiento”, agregó Román.