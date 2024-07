El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, celebró hoy domingo, la iniciativa “Ready para la escuela” en el Coliseíto Pedrín Zorrilla donde cerca de cuatro mil niños y jóvenes recibieron servicios en preparación al regreso a clases.

Durante la actividad, exclusiva para residentes de San Juan, que contó con estacionamiento libre de costo, se entregaron bultos y materiales escolares antes de que los niños y niñas de San Juan regresen a clases en agosto. En adición, se les ofrecieron a los estudiantes, cortes de cabello, vacunación y hoja de inmunización libre de costo.

“Queremos que nuestros estudiantes de la Capital tengan todo lo que necesitan y a tiempo, para su regreso a clases. La educación es lo que cambia el futuro y es nuestro deber brindarle a los niños y niñas los recursos para que salgan adelante en sus metas y estudios”, manifestó Romero Lugo mediante declaraciones escritas.

Además, el evento contó con mesas informativas de la Oficina de Desarrollo Integral de la Mujer (ODIM), Colegio Universitario de San Juan (CUNI), Conexión Laboral – Área de San Juan, Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres Municipal (OMME), Departamento de Salud Municipal, Oficina de Turismo y el Centro de Protección y Adopción de Animales.

Durante el evento se distribuyeron 1,000 solicitudes para un vale de uniforme por estudiante de kinder a quinto grado. Como requisito, el o la alumna debe ser residente de San Juan. Según la más reciente enmienda del Análisis para la Determinación de Elegibilidad del Participante bajo Fondos CSBG AF 2023-24, cualifican para estos vales: hogares de una persona con ingreso de $18,825.00 o menos; de dos personas con ingreso no mayor de $25,550.00; de tres personas con ingreso de hasta $32,275.00; de cuatro personas con ingreso no mayor de $39,000.00; de cinco personas con ingreso menor a $45,725.00; de seis personas con ingreso de hasta $52,450.00; de siete personas que el ingreso no sobrepase los $59,175.00, y familias de ocho personas con un tope de ingreso de $65,900.00.