Directivos de los principales centros comerciales del Puerto Rico determinaron hoy que mantendrán sus locales abiertos, a pesar de la emergencia declarada en el país por el coronavirus.

“Los centros comerciales cumplen una función vital de servicio en sus comunidades, por lo que durante una reunión efectuada durante el día de hoy, y en donde estuvieron presentes directivos de Céntrico, Galería San Patricio, Kimco (Plaza Centro, Los Colobos y Rexville Towne Center, entre otros), Mayagüez Mall, Mall of San Juan, Plaza del Caribe, Plaza Las Américas, San Patricio Plaza, Santa Rosa Mall, Simon (Plaza Carolina y Premium Outlets), Sitecenters (agrupa más de 10 centros, Plaza del Sol y Plaza Río Hondo), The Outlet 66 Mall y Urban Edge (Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra), se unieron como industria para comunicar que su posición ante la situación del COVID-19 es continuar operando para seguir brindando los servicios que sus respectivas comunidades necesitan, mientras la situación así lo permita”, se detalló en un comunicado de prensa.

No obstante, enfatizaron que están “llevando a cabo las medidas preventivas que pusimos en práctica desde el inicio de la amenaza del COVID-19 a Puerto Rico", y agregaron que están "atentos a cualquier cambio que nos haga reevaluar estas medidas para siempre poder garantizar el bienestar de todos”.

En el parte de prensa se especificó que los mencionados centros comerciales seguirán las indicaciones del CDC y el Departamento de Salud como: aumentar la frecuencua de la limpieza y desinfección de áreas comunes; el cierre temporero de áreas de juegos para niños y “kiddie rides"; aumentar la distancia entre las sillas en los “food courts”; y la instalción de dispensadores con desinfectante para las manos en diversas áreas. Además, han colocado mensajes de orientación con las recomendaciones del CDC y Salud.