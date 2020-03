¿Qué podemos hacer mejor para evitar que el coronavirus se propague rápidamente? Todo se reduce a quedarse en casa evitando el contacto con otras personas y que el gobierno realmente facilite la realización de las pruebas de cernimiento a quienes presenten los síntomas.

Así coincidieron varios expertos, de diversas especialidades, consultados por Primera Hora.

“Entiendo que Puerto Rico está dando una lección bastante buena en términos de que la gente se está tratando de mantener en sus casas. Lo que debemos hacer es dar un paso más allá. Todo el mundo se debería comportar como si estuviera infectado y de esa manera te aíslas dentro de tu círculo. Te limitas a seis pies de las personas, evitas los saludos, evitas la interacción, grupos que no sean mayores de dos o tres personas, te quitas los zapatos antes de entrar a casa”, explicó el doctor Jesús Casals, neumólogo intensivista.

Para el galeno, comportarnos como si todos tuviéramos el virus nos haría más conscientes del riesgo al que expondríamos a los seres queridos y nos obligaría a tener más cuidado.

Pero la contraparte para que todo funciones y se extinga el virus, recae, a su juicio, en el gobierno y la flexibilidad para realizar las pruebas diagnósticas para detectar COVID-19.

“La frustración más grande que tenemos los médicos ahora mismo es la falta de acceso a las pruebas. Si yo pudiera hacerle la prueba a todos los colegas que trabajan conmigo en el intensivo, yo estaría seguro que ninguno de ellos está infectando a pacientes que no tienen COVID 19. O sea, si yo tengo que sacar a una enfermera porque tiene síntomas, yo no la puedo traer a trabajar en 14 días, pero si tuviera la prueba y la prueba sale negativa podría traerla antes de los 14 días. Esto de no tener las pruebas accesibles está poniendo una presión a todo el sistema médico porque estamos trabajando con pocos recursos y a medida que esto vaya pasando, que la gente vaya desarrollando síntomas, vamos a perder el staff y no vamos a tener gente con qué cuidar a nuestros pacientes. Para mí, lo más importante es que las personas se cuiden, se protejan, protejan a los suyos y que tengamos acceso a las pruebas, para descartar quien realmente está infectado y quien no para poder seguir ayudando a la gente”, añadió el jefe de intensivo del Hospital de Veteranos, donde en la actualidad, hay un caso positivo.

Dr. Jesús Casals Hidalgo, neumólogo intensivista y jefe de intensivo del Hospital de Veteranos.

Para el rinólogo Luis Tarrats, por más sencillo que suene, la clave está en controlar el movimiento de personas en el hogar y evitar hacer contactos con otras fuera de la casa. De igual manera inciden las decisiones gubernamentales por la emergencia.

“Tienen que ser lo más estrictas posibles, por inconvenientes que sean, porque no hay nada, absolutamente nada más importante que limitar el movimiento de personas, no porque esto no se vaya a contagiar, no porque esto no vaya a durar semanas, sino meses, sino porque entendemos que tenemos que controlar el flujo de pacientes que vaya a llegar a los hospitales. Los recursos están súper limitados, me consta. No solamente en Puerto Rico, sino en todos lados”, recordó el especialista.

Viendo un panorama a gran escala, Tarrats favorece que el gobierno tome medidas más estrictas

“El gobierno tiene la potestad de crear un centro de cuarentena en el aeropuerto, ahí tenemos control, pero las preocupaciones de las pruebas, de los estudios… eso realmente, a estas alturas, donde estamos ahora mismo, se ha convertido en secundario al control de las personas. Como le digo a mis pacientes, si estas medidas funcionan o no funcionan, o si estas medidas son muy dramáticas, la contestación la vamos a tener en dos semanas”, sentenció el rinólogo.

Dr. Luis Tarrats, rinólogo.

Las recomendaciones del Centro de Prevención y Detección de Enfermedades (CDC, en inglés), de continuar con protocolo de aislamiento y distanciamiento social, es para el radiólogo Mario Polo la mejor precaución a tomar cuando se habla de cualquier enfermedad contagiosa.

“Que tengan prudencia, que se mantenga aislado en su casa y que también tenga cuidado con contacto con familiares. De necesitar ayuda de emergencia, pues ir a un hospital, pero con las debidas precauciones”, recomendó.

“De nada vale que el 70% (de la población) esté siguiendo instrucciones y que haya otro por ciento que no lo está haciendo. De la manera que estas enfermedades se esparcen en la comunidad, pues es importante que todo el mundo ponga de su parte… porque todavía Puerto Rico no ha entrado en el centro de esa tormenta. Tenemos que escuchar lo que nos está llegando de otros países, específicamente de Italia, que está compartiendo data para que entendamos que esto es una realidad, que hay que tomarlo bien en serio y que lamentablemente aunque en Puerto Rico según los número publicados, los casos parecieran ser pocos, hay países donde están muriendo cientos de personas al día”, añadió Polo, miembro del American College of Radiology y de la Junta de la Sociedad Radiológica de Puerto Rico.

Aprovechó para, al igual otros colegas radiólogos y médicos, “pedirle al gobierno que liberalicen, que agilicen la prueba COVID-19 para poder hacerla de expedito a aquellas personas que lo necesitan”, indicó.

Dr. Mario Polo, radiólogo diagnóstico

Entretanto, para el internista Miguel Magraner-Suárez, las herramientas de prevención, como lavarse las manos frecuentemente, evitar tocarse la cara y alejarse de personas con síntomas de catarro, siguen siendo la mejor arma contra el coronavirus.

“Hay que mantener una distancia de esa persona (acatarrada) y ahí esa persona debe usar mascarilla. Si esa persona está con síntomas cartarrales debe quedarse en su casa. El continuo lavado de manos, el continuo uso del codo si va a toser, no las manos para evitar la dispersión, y el quedarse en la casa, esas son las medidas que se han visto en otros países que ayudan a dispersar el virus”, recalcó.

“No hay antibiótico… eso de tomar vitamina C, dosis altas, nada de esto se ha probado que fuera de lo planteado evita la propagación del virus”, planteó sobre los rumores que han corrido desde que la enfermedad se originó en Wuhan, China.

En cuanto a la disponibilidad de las pruebas, se alejó de las controversias políticas y se enfocó en la escasez.

“En Puerto Rico son muy pocos los kits disponibles y en una o dos semanas van a llegar. Fuera del esfuerzo de la alcaldesa (de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto) que adquirió unos kits, pero no está disponible en todos los lugares de Puerto Rico, así que una vez esos kits empiecen y estén disponibles, es más fácil identificar a las personas”, explicó Magraner-Suárez.

Dr. Miguel Magraner-Suárez, director de Medicina Interna del Hospital Damas, Ponce.

Buscar la estrategia de mitigación contra un virus para el que hay poca prevención es la prioridad de la infectóloga Nilda Zapata, por lo que recomendó permanecer en los hogares y tener el menor contacto posible con otras personas.

“Durante el día no nos damos cuenta y tenemos contacto con 20 o 30 personas, así que debemos de disminuir ese número de contactos y la única manera que lo podemos hacer es quedarnos en la casa. De esa manera nos protegemos nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos y a las personas que queremos”, enfatizó.

Comparó la situación como si estuviéramos en una guerra en la que no contamos con armas para protegernos contra nuestro enemigo. “Así que si no tenemos ningún arma, la estrategia sería escondernos del enemigo… mientras menos contacto tengamos, mientras más escondidos estemos en nuestras casas menor va a ser la propagación de este virus y el contagiarnos”, explicó la infectóloga.

Dra. Nilda Zapata, infectóloga.

Su visión la compartió, el neumólogo Jessie Alemán, quien recomendó quedarse el hogar para prevenir el contagio de coronavirus.

“Es importante porque, desde el punto de vista de la epidemiología, es que una de las cosas principales que he estado viendo que debemos hacer”, manifestó el neumólogo, quien exhortó al gobierno a tener una mayor disponibilidad de pruebas.

“Eso sería importante porque muchas de las personas sí las estamos enviando a su casa a que haga un proceso de aislamiento, pero no sabemos con qué persona tuvo contacto durante ese tiempo. Sería ideal identificar la persona que tiene el virus positivo para poder hacerle una estrategia de aislamiento mejor e identificar otros posibles vectores que tuvieron contacto”, indicó el Dr. Alemán.

Dr. Jessie Alemán, neumólogo.

El otorrinolaringólogo Héctor Santini mencionó tres puntos para enfrentar más efectivamente la emergencia. El primero de ellos es que considera que los médicos deben cerrar sus oficinas.

“La gran mayoría de los otorrinolaringólogos están siguiendo esas instrucciones”, explicó el galeno, quien también instó a que el gobierno debe hacer cumplir con el implementado toque de queda.

“Y tercero, que los pacientes traten de identificar las fuentes fidedignas de qué pasos seguir, que no lean cualquier cosa, que lean las directrices del CDC, las directrices del gobierno de Puerto Rico en cuestión de salud y de Medicare, que no lean cualquier artículo que no sea fidedigno”, dijo Santini.

“Creo que esa sería la aportación más grande que uno pudiera hacer en estos momentos porque, verdaderamente, yo no creo que haya llegado el problema, el problema está por explotar”, anticipó el especialista.

Dr. Héctor Santini, otorrinolaringólogo.

Aunque el distanciamiento social y aumentar la cantidad de pruebas que se practican a diario son medidas que ayudarían a frenar los contagios en la Isla, la reumatóloga pediátrica Michelle Santiago entiende que hay que hacer más, y específicamente enfocado en los menores. Por ello, sugirió extender por varios meses el periodo en que los estudiantes estén fuera de la escuela.

“Cerrar las escuelas es clave y yo creo que va a tener que cerrarse por más tiempo, no solamente hasta el 30 (de marzo). Para mí va a tener que ser cuestión de varios meses. Yo no creo que una semana más es suficiente porque, realmente, si están los casos en la comunidad, que los hay, pero no se pueden diagnosticar porque no son severos, no van al hospital, pues realmente se va a seguir propagando”, anticipó.