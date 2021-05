No habrá Ley Seca este domingo No aplicará por tratarse de una elección especial el proceso que se realizará y no de las elecciones generales.

Los electores escogerán seis delegados al Congreso que abogarán por la estadidad para Puerto Rico. Este domingo no habrá Ley Seca como se había anunciado debido a la elección especial que se celebrará para escoger a los cabilderos que abogarán por la estadidad en Washington. "Aunque la Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico, Ley 167-2020, indica que durante el horario de votación de esa elección especial aplica la Ley Seca, la realidad es que el Código Electoral dice que esta aplica solamente en elecciones generales. Lo que va a ocurrir este próximo domingo, 16 de mayo, no es una elección general, es una elección especial", dijo en declaraciones escritas la secretaria de la gobernación Noelia García. "A esos fines, la posición del Ejecutivo es que, conforme el Código Electoral, la Ley Seca no aplica, por lo que no habrá consecuencias contra algún comercio que expenda bebidas alcohólicas durante el horario de votación de la elección especial", agregó.