El conflicto obrero patronal que desató una huelga contra la empresa Suiza Dairy no había dado ninguna señal de resolución entrada la tarde de hoy, domingo, aunque si hubo señales más positivas en cuanto a las gestiones en favor de que no se perdiera la leche que continúan produciendo los ganaderos de la Isla.

De acuerdo con José Adrián López, presidente de la Central General de Trabajadores (CGT), mientras este domingo muchos obreros estaban celebrando el Día de los Padres en las filas de la huelga, el patrón no había ofrecido ninguna contrapropuesta al reclamo de los trabajadores, ni se había establecido aún fecha alguna para una posible negociación con los directivos de la empresa.

“Todavía no se ha recibido ninguna contraoferta”, confirmó el líder sindical. “Tuvimos una conversación con la señora Madeline Meliá, que es la mediadora del Departamento del Trabajo, e indicó que estaba haciendo las gestiones con la parte del patrono para ver si se podía concretar una reunión. Pero todavía, a esta hora (pasado el mediodía) no hemos recibido respuesta”.

Según se ha dado a conocer, uso 160 empleados unionados de la empresa procesadora de leche están en paro laboral en reclamo de un aumento de la aportación al plan médico de parte del patrono. Otros 140 empleados de la empresa están respaldando ese reclamo y han decido no cruzar la línea de piquete, por lo que las operaciones están detenidas en la planta de San Juan, la principal de Suiza Dairy.

Considerado que era la jornada de celebración del Día de los Padres, López no esperaba que se produjera ningún avance adicional, por lo que anticipó que el lunes continuaría la huelga, que comenzó el martes pasado.

“Habría que ver qué pasa mañana (lunes) con el tema. Como siempre hemos dicho, estamos en la mejor disposición de ponerle punto final al conflicto, pero tiene que ser bajo un acuerdo que ambas partes puedan ser favorecidas. No puede ser de la parte del patrono solamente”, afirmó López.

El líder sindical insistió en que los trabajadores han mantenido todo el tiempo esa disposición de poner fin a la huelga, “y no son asuntos ni complicados, ni son tantos temas para resolver, estamos hablando solamente de dos temas”, por lo que consideraba que “lo que hace falta es que la otra parte (la empresa) tenga también disposición y voluntad para ponerle punto final al conflicto”.

Entretanto, el paro está afectando la industria ganadera, donde decenas de ganaderos han tenido que botar leche ante la falta de camiones para su transportación a las plantas procesadoras.

Según confirmó este domingo el ganadero Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores, “se están decomisando aproximadamente entre 20 a 30,000 cuartillos de leche porque no hay camiones para recogerlos”.

Agregó que se han podido redistribuir las rutas “entre los camiones de Tres Monjitas, los camiones de Indulac y los camiones de Suiza (Dairy) en Aguadilla, pero le hacen falta por lo menos de dos a tres tanques (camiones cisternas) más para poder recoger toda la leche”.

Cordero resaltó que, pese a las críticas que pueda haber, tanto el Departamento de Agricultura como la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera han hecho gestiones para que se pierda la menor cantidad de leche posible, estableciendo dobles rutas con los camiones disponibles, tanto de las empresas como de choferes independientes.

“Ellos han trabajado para buscar la alternativa y, de 100,000 cuartillos que se estaban perdiendo al principio, pues ahora mismo es mucho menos lo que se está perdiendo”, indicó.

Insistió en que, si tuvieran dos a tres camiones cisternas adicionales, podrían recoger toda la leche que se está produciendo.

Cordero explicó que, pese a la situación de la huelga en Suiza Dairy, hay bastante abasto de leche para el público, si bien una proporción mayor de lo usual se está llevando como leche UHT, que no necesita refrigeración.

“Lo que está escaseando es la marca Suiza, leche fresca. Tres Monjitas está distribuyendo todo lo que pueda y está tratando de suplir, porque también pues tienen otra limitación en cuanto a los camiones refrigerados. Y toda la demás leche que no se pueda empacar, se está empacando como leche UHT, que es la que hace Indulac que no necesita refrigeración. O sea, que en este momento hay un buen abasto de leche UHT, que no necesita un camión especializado para llevar a los colmados, esa se puede llevar en cualquier camión de carga porque no necesita refrigeración. Así que, si no consigue la leche fresca, la va a conseguir UHT”, aseguró Cordero.

Comoquiera, el ganadero expresó su preocupación por los miles de cuartillos que se están perdiendo por la falta de camiones para transportarlos, y sugirió que quizás la unión podría permitir la salida de dos o tres camiones para que puedan recoger la leche de las vaquerías.

Sin embargo, el líder de la CGT indicó que, al mediodía del domingo, no habían recibido “ningún acercamiento de esa naturaleza” relacionado a la posibilidad de liberar algunos camiones para evitar que se bote leche.

Como parte de los esfuerzos para poner fin a la huelga, el jueves pasado el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, intentó mediar en el conflicto laboral, pero sus gestiones no rindieron fruto.