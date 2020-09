El municipio de Trujillo Alto abrió hoy en el Coliseo Rubén Zayas Montañez un área para ofrecer servicios gratuitos de internet de alta velocidad y otros recursos tecnológicos a estudiantes, para que pueden tomar sus clases en línea.

Sin embargo, para pesar y frustración de los empleados detrás de la iniciativa Trujillo Alto Conecta, ni un solo alumno había acudido en la mañana a beneficiarse de todo lo que se creó para asistirles.

Según informó el alcalde José Luis Cruz, el área de recibo de los visitantes -estudiantes y adultos acompañantes- cuenta con estrictos protocolos de seguridad, que incluyen el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento entre las 40 mesas habilitadas en el interior del coliseo, registro de temperatura a la entrada, así como desinfección luego de su uso de cada mesa y sillas y de los baños, al igual que de la instalación en general.

El alcalde José Luis Cruz indicó que si alguna persona que no sea estudiante requiere uso de internet para su trabajo, se le permitirá usar el servicio gratuito instalado en el coliseo. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Cruz destacó la conocida situación que padecen algunos estudiantes, tanto de escuelas públicas como privadas, que no tienen acceso a internet o su internet no tiene la velocidad suficiente, en momentos en que, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Educación está llevando clases virtuales vía internet o a través de otros mecanismos que requieren de uso de tecnología para enviar y recibir mensaje entre maestros y estudiantes a través de correos electrónicos.

Aunque no podía ofrecer cifras específicas sobre cuántos estudiantes podrían estar en estos momentos sin computadora, sin acceso a internet o sin la velocidad adecuada, estima que haya un número considerable en esa situación a través de los barrios del municipio. Agregó que, hasta donde tenía conocimiento, en Trujillo Alto todavía el DE no había repartido las computadoras que se espera entregue a cada estudiante.

“Facilitamos este coliseo, con banda ancha, para que los estudiantes puedan venir aquí, totalmente seguros, cumpliendo con todas las reglamentaciones y regulaciones que requiere un área cerrada con aire acondicionado, con los espacios suficientes, son 40 mesas listas para recibir estudiantes”, comentó el alcalde, agregando que también habilitarían otras áreas de coliseo además del espacio central, hasta llegar a unas 100 personas que es el 10% de la capacidad de aforo del lugar.

“Es para que puedan venir aquí (los estudiantes) y hacer sus asignaciones, totalmente gratis. Ya tenemos banda ancha, 100 megas, fibra óptica, que eso aguanta bastante. Estamos esperando, con el personal ya adiestrado, listos, esperando que vengan los estudiantes, para que puedan hacer aquí sus asignaciones y resolver cualquier situación o cualquier cosa que le requiera el Departamento de Educación”, agregó Cruz.

Destacó que también se habilitó un área con una máquina multiusos para poder escanear o imprimir documentos, además de hacer fotocopias. En esa área también se podrán comunicar con el maestro o la escuela para enviar o recibir información.

El alcalde aclaró que, aunque la iniciativa tiene como objetivo esencial servir a los estudiantes de Trujillo Alto, no le negarán la entrada y uso a algún estudiante de otro municipio.

Asimismo, si alguna persona que no sea estudiante requiere uso de internet para su trabajo, se le permitirá usar el servicio gratuito instalado en el coliseo.

“El pan de la enseñanza no tiene fronteras municipales. Que lleguen, que van a ser bien atendidos. Queremos que sea para la gente de nuestro pueblo, pero también pueden llegar (de otros pueblos). Y no solamente estudiantes. Una persona que requiera de su trabajo y no tenga internet en su casa puede venir una hora o dos, y sentarse en una esquinita y recibir los servicios, porque también es parte… esto del pueblo de Trujillo Alto”, afirmó.

Cruz afirmó que pronto abrirán servicios similares en la plaza de recreo del municipio, para los que prefieren un área abierta. De hecho, también se puede usar el servicio del coliseo en sus alrededores, sin necesidad de entrar al interior.

Cruz explicó que, en el caso de los estudiantes menores de 12 años, se va a requerir que acuda con un acompañante, razón por la que las mesas tienen dos sillas, además de un kit de protección. Si acude con más de un acompañante, la otra persona deberá esperar afuera. Los estudiantes mayores de 12 años pueden llegar solos. El espacio también está disponible para universitarios.

El horario de funcionamiento de Trujillo Alto Conecta es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Como parte del ofrecimiento, además de seguridad, estarán dando apoyo empleados de tecnología y de la biblioteca, “que ya tienen experiencia trabajando con los niños”.