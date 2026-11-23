¡No parará la lluvia! El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipa un lunes de aguaceros y tronadas en Puerto Rico, con riesgo de inundaciones, crecidas rápidas de ríos y deslizamientos de terreno, debido a los suelos saturados por las lluvias de los pasados días.

Según el informe diario de la agencia, las condiciones lluviosas continuarán hasta mañana, martes, tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes Estadounidenses como consecuencia de una vaguada. Las zonas del interior y oeste de la Isla estarán particularmente expuestas a los efectos de las precipitaciones.

“Las lluvias recientes han dejado suelos saturados y ríos crecidos. Aguaceros adicionales podrían provocar inundaciones, crecidas rápidas y deslizamientos, especialmente en el interior y oeste de Puerto Rico”, advirtió el SNM.

Ante este panorama, la agencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos.