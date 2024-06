La búsqueda de Vianca Zoé Sánchez Maisonet, la joven de 23 años que el Día de los Padres fue arrastrada por un golpe de agua en el río Tanamá, a la altura del barrio La Planta en Arecibo, no se detiene pese a las lluvias que han dificultado las labores en esa cuenca, informó esta mañana el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa Filomeno.

Este viernes suman cinco días desde que la joven desapareció en la zona, que es muy atractiva por sus charcas, pero peligrosa por los golpes de agua que bajan en cuestión de segundos.

“Hay unos sitios que todavía no hemos podido (buscar) porque se ha tenido que sacar al personal por seguridad, por golpes de agua que han bajado. Ya ayer el agua estaba un poco más clara, pero no se ha podido bucear, y desde el lugar donde estaban estas personas río abajo hasta la desembocadura, tenemos unos lugares de interés que todavía no se ha podido entrar bien”, explicó Correa Filomeno en entrevista radial. “El agua baja con mucho lodo y eso no permite que haya visibilidad”.

Según el comisionado, Sánchez Maisonet pudiera estar en alguna cueva del río.

Los familiares de la joven “no han fallado un día allí”, agregó el veterano rescatista.

Sánchez Maisonet desapareció el pasado domingo mientras disfrutaba del lugar con unas amistades. Dos amigos de ella también fueron arrastrados por el golpe de agua y lograron ser rescatados. Uno de ellos comentó a la familia de la joven que el río creció rápidamente cuando vino el golpe de agua.

Para este fin de semana que se celebra la Noche de San Juan, el comisionado exhortó a estar pendientes a las condiciones del tiempo antes de disfrutar de las playas y los ríos.