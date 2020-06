El “covid fee” que comerciantes y médicos han comenzado a imponer para sufragar los gastos a causa del coronavirus se ha convertido en el tema del momento, ahora que los puertorriqueños intentan regresar a una nueva normalidad.

Se trata de un cargo no aprobado por leyes, sino creado por los propios galenos y comerciantes que buscan pasar los costos de los equipos de protección y desinfección en los que han incurrido para evitar los contagios.

Pero, ¿los ciudadanos estarían dispuestos a pagarlos? ¿Se justifican estos cobros?

Un sondeo realizado por Primera Hora en varios centros comerciales del área metropolitana apunta a que hay

PUBLICIDAD

opiniones divididas en cuanto a si pagarían o no este nuevo cargo por servicio. Eso sí, los pocos que dijeron que aceptarían hacer el pago, hablaron de un tope de hasta $10. Señalaron que los $50 que algunos médicos han impuesto, es “abusivo”.

José A. Reyes, quien recientemente cumplió los 81 años, comentó que este próximo viernes tiene cita con el dentista y allí se enterará si tiene que pagar el “covid fee”.

Lo que aseguró es que “yo no tengo con qué pagarlo. Yo no recibo ni ayuda del gobierno ni nada. A mí nadie me ayuda en nada. Yo no voy a pagar nada. Mejor prefiero no ir más donde los médicos que pagar más dinero”.

El guaynabeño señaló que ese impuesto “no es justo. Los que salimos mal somos los que menos tenemos, los que no trabajamos. Las personas mayores de edad que ya no trabajamos ni nada, somos los que salimos mal con esto”.

José Rafael Cancel González, quien reside en el barrio Mamey I de Guaynabo, también se quejó por el nuevo cargo. Dijo que es suficiente con tener que pagar $245 para poder tener un plan médico.

“Yo creo que es injusto que también yo tenga que pagar por encima de eso, porque los dentistas usan como quiera lo mismo. Usan una mascarilla, usan unos guantes, usan una bata como quiera. ¿Por qué ahora están cobrando? No creo que sea justo”, afirmó.

María Hernández Ramos, quien labora en un hospital de la zona metropolitana, también dijo que no estaría dispuesta a pagar el nuevo cargo.

PUBLICIDAD

“Bueno, yo también estoy invirtiendo en mis cosas para protegerme del Covid y yo no le estoy pidiendo a nadie”, soltó cuando se le preguntó sobre su postura.

Reclamó al gobierno que tome acción para que se prohíba este cobro, ya que la mayoría de los trabajadores pagan su seguro de salud y también tienen que correr con los deducibles.

Por su parte, Miguel Rivera, del residencial Manuel A. Pérez de San Juan, aludió a que es el gobierno quien debe ayudar a los médicos y comerciantes por estas nuevas cargas económicas causadas por el coronavirus.

“Ellos son los que tienen chavos. Nosotros estamos pilla’os”, manifestó.

Algunos sí podrían pagar

Pero, no todos los ciudadanos afirmaron que se negarían a pagar el “covid fee”. Algunos señalaron que, si es una cantidad “razonable”, asumirían el gasto para permanecer con su mismo médico o su estilista.

Teresa Rivera, residente de Guaynabo, afirmó que el gobierno lo que debería hacer es “frenar un poco en los que se están pasando de la raya en cobrar. Si cobran algo moderado, algo módico, que tu digas $10, pues quizás tu puedas pagarlo. Pero, si ya son $30, $40, $50, más tienes que pagar el deducible del plan médico, pues entonces no me parece justo”.

Mientras se disponía a hacer la fila para entrar a un supermercado, Neida Ortiz, coincidió en que $5 o $10 sería una cifra razonable a pagar cuando se obtenga un servicio.

“La clase médica también se ha visto bien afectada, todo el comercio en general”, expresó.

PUBLICIDAD

Sin embargo, comentó que es injusto que algunos galenos cobren $50 por este cargo, como lo señaló el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos.

Asimismo, Xavier Rivera, residente de Hato Rey, expuso que pagaría el “covid fee” “depende de cuánto sea y dónde sea”.

Coincidió en que una cantidad “razonable sería $5 o menos, $10 máximo. Yo encuentro que ya sobre ese costo es un poco excesivo para las personas, porque todo el mundo está en el mismo barco. Esto está difícil para todos”.

Una de las razones que el joven Carlos Laureano indicó que sería el factor para pagar el “covid fee” es para no cambiar a los médicos y al barbero que ya le han atendido por mucho tiempo.

Aunque todavía no ha tenido que hacer ese pago, insistió que su salud y seguridad son más importantes.

Por otro lado, la comerciante María De Jesús, propietaria de Blue Rose’s Salón localizado en el Santa María Shopping Center, explicó que determinó no cobrar el “covid fee” a sus clientas, porque reconoce que todo el mundo se ha afectado económicamente por la pandemia. Pero, no criticó a aquellos que hayan decidido imponer el cargo.

“Cada quien, como dueño de negocio, tiene para poner las reglas y las normas que desee y según lo que hayan invertido. Sí, durante el Covid, hemos tenido una inversión bastante alta en lo que es el protocolo y todo lo que es para darle servicio al cliente. Pero, cada cual decide cómo manejar su negocio individualmente”, puntualizó, al no expresar si pagaría este cargo a otros comerciante o médicos.

PUBLICIDAD

Gobernadora no simpatiza con la idea

En tanto, la gobernadora Wanda Vázquez Garced prometió el viernes conversar con la clase médica y los dentistas del país para tratar de evitar que cobren el cargo.

La primera ejecutiva planteó que “no puede haber costo para el paciente. Yo creo que todos en la medida que nosotros podamos ayudar, no solamente a los dentistas, sino a toda la clase médica, lo vamos a hacer. Pero los ciudadanos no pueden pagar ese precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita tener medidas de seguridad. Así que yo creo que es una conversación que tenemos que tener con todos los profesionales de la salud”.