A pesar de los riesgos a la salud a los que están expuestos los residentes del suroreste del País -que todavía viven a la intemperie bajo carpas y casetas de campaña por la continuada secuencia sísmica-, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez aseveró hoy que no se ha reportado ningún caso de contagio por leptospirosis.

“Nosotros junto con el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) y las instituciones de profesionales de la salud nos hemos tirado a la calle a hacer un assesstmet (evaluación) de los refugios improvisados, tenemos la data y puedo decir que hasta ahora no hay... Tenemos cinco pacientes renales en esos shelters (refugios), ha habido problemas de piojos, de influenza (tres); de leptospirosis no ha habido ninguno”, dijo Rodríguez en una inspección ocular que hizo la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre los cuartos de aislamiento para casos de infección en el Hospital Universitario del Centro Médico.

Primera Hora preguntó al funcionario si durante esta emergencia en el sur se han reportado casos de leptospirosis ya que tras el paso del huracán hubo varias muertes relacionadas con esta enfermedad bacteriana que se adquiere a través del orín de animales salvajes o animales domésticos contaminados.

El Secretario indicó que perros y gatos que no estén vacunados pueden transmitir la leptospirosis. “No solamente es el orín del ratón que la gente se cree que es eso nada más, lo perros y gatos que no estén vacunados, si usted pisa eso y tiene un tajito, pero tiene que tener un área abierta en el cuerpo y también, agua estancada, si usted tiene alguna laceración por ahí puede el vector de entrar. También las latas de refresco y conservas deben ser lavadas con agua y jabón. Todas estas son prevenciones”, sostuvo.

Rodríguez dijo que anualmente en Puerto Rico hay entre 40 a 70 casos de leptospirosis. “Esto siempre lo ha habido. De hecho, a mi mamá hace como 7 años le dio también limpiando una casa de una tía mía que falleció, pues se cortó y en 10 días desarrolló los síntomas. De hecho, la atendieron aquí (en el Centro Médico) y la sacaron con bien y le dieron todas las complicaciones, desde fallo renal, fallo hepático, pulmonía y una persona mayor”, expresó Rodríguez, quien es neurocirujano.

Indicó que se trata de condiciones que son prevenibles. “Se recomienda que si usted va a bregar con escombros o cosas que están en desuso que use guantes y proteja cualquier herida que usted tenga”, dijo para agregar que el grupo que incluye al CDC ha evaluado 31 refugios y que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), reportó hoy que la cantidad de refugios se había reducido a 23.

“Ya comenzó el Temporary Life Assistant de FEMA y muchas de estas personas lo han acogido con gran beneplácito. Hoy se nos reportó que solo había 42 personas en el base camp de Yauco. O sea, que las personas han vuelto a sus casas cuando se certifica por FEMA que son habitables. Hemos visto una buena respuesta de parte del pueblo y esperamos en Dios que ya para marzo podamos resolver estos problemas”, sostuvo.

“Estamos atendiendo tanto los refugios municipales, los base camp y las personas que también están en refugios improvisados”, agregó.

Cuando se le cuestionó si el número 23 de los refugios le parecía real, ante el número de personas afectadas por los terremotos que siguen viviendo fuera de sus hogares, el Secretario dijo que la información se la brindó el Departamento de Seguridad Pública y refirió las preguntas a esa agencia.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales dijo que el Departamento de Salud y la Asamblea Legislativa deben intensificar una campaña de orientación a la ciudadanía sobre los focos de contagio de la leptospirosis.

“Hasta ahora no se ha registrado ningún caso y eso no solamente viene de los ratones sino que el Secretario lo ha dicho que puede venir de perros y gatos, si no están vacunados. Creo que se debe intensificar, crear conciencia a la comunidad porque eso no lo sabe la gente. Es importante establecer de donde puede provenir ese tipo enfermedad así que exhorto al Departamento de Salud a que inicie de inmediato una campaña y nosotros también tenemos que intervenir en eso”, indicó Morales.