Los creadores de contenido Gongo Fishing, Exotic Animal y Gianluca Perroti “El Borimbiano” se unieron en una iniciativa especial para regalarle una experiencia inolvidable a dos jóvenes próximos a graduarse de la Escuela Superior Ladislao Martínez Otero en Vega Alta.

Como parte de la iniciativa, los jóvenes recibirán apoyo completo para que puedan disfrutar de una noche de prom digna y memorable, incluyendo vestimenta, transportación y otros gastos relacionados con esta importante celebración.

Los estudiantes seleccionados fueron identificados como Jadriel M. Ramos Collazo y Jociel Nieves Ríos.

Además del respaldo brindado, los talentos estarán presentes durante la noche del prom, compartiendo personalmente con los estudiantes y acompañándolos en uno de los momentos más importantes de sus vidas.

“Entendemos que una noche de graduación representa mucho más que una celebración; es un recuerdo que permanece para siempre. Queremos que estos jóvenes sepan que existen personas dispuestas a apoyarlos y hacerlos sentir especiales”, expresó el equipo de MDM Entertainment a cargo de la iniciativa.

Este proyecto busca llevar un mensaje de esperanza, empatía y unión comunitaria, demostrando el impacto positivo que puede lograrse cuando varias personas se unen con el propósito de ayudar.