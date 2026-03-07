El creador de contenido José Luis Morales Berríos, mejor conocido en sus redes sociales como “Gongo Fisihing PR”, exhortó hoy al público a estar más pendientes a sus animales y mascotas, luego de atender una situación en Aguas Buenas en la que una enorme pitón reticulada mató a un perro.

En un vídeo en sus redes sociales, Morales Berríos explicó que “había visto que se habían comido perros, animales, pero yo presenciarla, todavía no”. En el clip puede verse la enorme culebra muerta, que según “Gongo”, medía más de 15 pies, con un bulto formado en su interior.

De inmediato, el creador de contenido, conocido por acudir en ayuda de ciudadanos que se han topado con animales como estos y otras especies exóticas en sus comunidades, procedió a halar una correa que salía de la boca del animal, dejando ver un perro de tamaño medio que se tragó poco antes.

“Esto es una situación súper lamentable, donde podemos ver ésta pitón reticulada... es algo lamentable. No se si sacarlo o no... lo que tiene adentro es un perro. La culebra sin mentirte tiene como más de 16 pies. Miren, se comió el perro”, relató el influencer, con semblante afectado, mientras manipulaba la culebra.

Sugerimos discreción con las imágenes

Afectado por la escena, añadió que “yo lo he dicho, que las culebras..., no sé ni que decir, en verdad. Estoy super triste. Las personas que mataron la culebra, yo les dije que la mataran porque, oye, es una situación súper lamentable. Se lo estoy diciendo mi gente, que estén más pendientes a sus mascotas porque mira lo que puede pasar”, remató “Gongo”, quien catalogó lo que estaba presenciando como algo que “no es normal”.

A pesar que Morales Berrios lleva años capturando especies invasoras como culebras, caimanes e incluso cerdos silvestres entre otros, y subiendo esta clase de contenido a sus redes, el influencer sostuvo que nunca había presenciado un caso de este tipo.

“Pero, ¿que les quiero decir con esto? Estén pendiente a sus mascotas porque miren la situación en la que... había visto que se habían comido perros, animales, pero yo presenciarla, todavía no. Y ver esto en verdad, es algo fuerte. Esto fue aquí en Aguas Buenas, así que, no puedo decir más ná’. En verdad, estén pendiente a sus mascotas y a sus animales", concluyó “Gongo”, en forma emotiva.