La subadministradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Gabriela Mercado Rivera se desvinculó hoy del controvertible contrato de $38 millones que el Departamento de Salud le otorgó a la firma Apex General Contractors para la compra de pruebas rápidas del COVID-19 y que la agencia tuvo que cancelar.

En una vista en el Senado en la que se evaluó su nombramiento para el nuevo cargo de Jefa de Compras del Gobierno, la abogada de 27 años, reconoció que el pasado 3 de abril una institución bancaria le envió una comunicación al Administrador de la ASG sobre la cancelación de la transacción y la devolución del pago por $19 millones que había hecho el gobierno como adelanto de la millonaria compra.

Mercado Rivera fue confirmada el jueves pasado por la Cámara de Representantes para el nuevo cargo que ocuparía por un término de diez años y por el cual devengaría un salario anual de $120,000, de ser confirmada por el Senado.

“¿Qué participación tuvo usted durante ese proceso de compras?”, le preguntó el portavoz de la minoría popular Eduardo Bhatia en la vista de hoy ante la Comisión de Nombramientos.

“Mi participación durante las compras de emergencia es básicamente ninguna. Cuando se activa el plan de emergencia hay unos roles encargados entre todo el personal que es adiestrado por Manejo de Emergencias. En este caso, la ASG se lo delega a los coordinadores de Manejo de Emergencias”, sostuvo Mercado Rivera.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que el nombramiento se verá mañana en la sesión del cuerpo legislativo y que la nominada tiene su voto.

En torno a la compra de la guagua blindada que se mandó a comprar el ahora ex gobernador Ricardo Rosselló y que no se sabe dónde está, la funcionaria dijo que se siguió el proceso en la ASG, pero sostuvo que en ese momento ella no laboraba en la agencia.

Mercado Rivera enfrentó también un demoledor turno de preguntas del senador independentista, Juan Dalmau, quien del saque dijo que no podía favorecer su nombramiento por “ausencia de experiencia”.

“Este es el tipo de posición que además del conocimiento, requiere experiencia”, sostuvo Dalmau, quien le preguntó si era la pareja sentimental del ex secretario de Asuntos Públicos y ex director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira.

“Aunque eso es cierto, ambos seguimos los más altos principios de ética ante cualquier apariencia de conflicto de conflicto de interés”, sostuvo.