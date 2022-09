El periodista Normando Valentín recurrió a las redes sociales para dejar saber su indignación ante la falta de servicio eléctrico a una semana del paso del huracán Fiona por Puerto Rico.

Aunque el reportero ancla de NotiCentro (WAPA) dejó claro que él sí cuenta con electricidad en su hogar, porque tiene placas solares, denunció que sus vecinos llevan 7 días sin el servicio.

“Que mucha gente mal intencionada existe en este país. Tratando de tergiversar lo que uno informa. Yo si tengo luz pq tengo placas solares y me he podido suplir de energía todo el tiempo. Pero mi área geográfica lleva 7 días sin luz! 7 días y aquí NO pasó nada .. no se cayeron árboles .. no se cayeron líneas”, comentó en su cuenta de Twitter el también columnista de Primera Hora.

PUBLICIDAD

“Se trata de que el gobierno haga su trabajo. Que dejen de pendejear y hacer estribillos … mi vecina, un adulto mayor retirada no tiene ni placas ni planta … psiquiatra jubilada .. la nevera le funciona por un cable que le tiré”, relató.

En el escrito, el gobernador Pedro Pierluisi también se llevó su agüita. “Mire mi hermano se trata de empatía y nuestro gobernador no tiene el carácter para hacerle presión a LUMA para que aceleren el paso!”.