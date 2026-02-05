Este año, el famoso Puppy Bowl no se enfoca solo en cachorros. Los perros mayores también tendrán su espacio con un juego especial de medio tiempo entre Team Oldies y Team Goldies, para recordar que ellos también merecen adopción y cariño.

La edición Puppy Bowl XXII -que se transmite previo al Super Bowl- contará con 150 perros de 72 refugios en Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas, destacando la participación de albergues boricuas en este evento televisivo que promueve la adopción animal.

En ediciones anteriores, organizaciones como Villa Michelle Albergue de Animales (Mayagüez), The Humane Society of Puerto Rico (Guaynabo), Rabito Kontento y Save a Sato han participado llevando perritos de la Isla.

Aunque el programa es básicamente ver canes jugar, correr y robarse el show con juguetes, el mensaje es claro: adoptar salva vidas, especialmente las de perros adultos que muchas veces son pasados por alto.

Su origen data del año 2005, como “una broma” surgida en una reunión de productores televisivos que discutían lo imposible que era competir contra el gran evento deportivo. Para sorpresa de todos, con un presupuesto de $88 mil y manos voluntarias detrás del andamiaje, los perritos lograron atraer a unos 6 millones de espectadores. Actualmente, más de 13 millones de personas lo sintonizan.

El Puppy Bowl se transmite este domingo, 8 de febrero a las 2:00 p.m. por Animal Planet, Discovery, TBS, truTV y también estará disponible en HBO Max y discovery+.

En la noche será el esperado Super Bowl que disputarán los Patriots y Seahawks con el exponente puertorriqueño Bad Bunny como atracción en el show de medio tiempo.