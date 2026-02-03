Washington. No sintonice el Super Bowl esperando un respiro de la tumultuosa política que se apodera de Estados Unidos.

La NFL se enfrenta a presiones antes del partido del domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots para que adopte una postura más explícita contra la agresiva aplicación de la ley de inmigración por parte de la administración Trump. Más de 184,000 personas han firmado una petición pidiendo a la liga que denuncie la posible presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Super Bowl, que se celebra en el Levi’s Stadium de la bahía de San Francisco. El grupo liberal MoveOn tiene previsto entregar el martes la petición en la sede de la NFL en Nueva York.

Mientras tanto, la expectación se centra en cómo Bad Bunny, el cabeza de cartel hispanohablante del espectáculo del descanso, abordará el momento. Bad Bunny ha criticado al presidente Donald Trump por todo, desde su respuesta al huracán en su Puerto Rico natal hasta su trato a los inmigrantes. El domingo por la noche, arremetió contra el ICE mientras aceptaba un premio en los Grammy. Su última gira se saltó los EE.UU. continentales debido a los temores de que sus fans podrían ser blanco de los agentes de inmigración.

Trump, republicano, ha dicho que no planea asistir al partido de este año, a diferencia del año pasado, y se ha burlado de Bad Bunny como una “elección terrible”. Un senador republicano lo llama “el woke bowl”. Y un destacado grupo conservador planea celebrar un espectáculo alternativo que espera robe la atención del evento principal.

El Super Bowl es uno de los pocos hitos culturales que siguen siendo vistos por millones de personas en tiempo real, y el espectáculo del descanso no es ajeno a la controversia, tal vez sobre todo la actuación de Janet Jackson en 2004, en la que se mostraron brevemente sus pechos. Pero hay pocos paralelismos con el partido de este año, que tiene el potencial de convertirse en una inusual mezcla de deporte, espectáculo, política y protesta. Y se desarrollará en un momento polvoriento para Estados Unidos, apenas dos semanas después de que la muerte de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis reavivara un debate nacional sobre las tácticas de mano dura de la administración Trump para hacer cumplir la ley.

“Se supone que el Super Bowl es una vía de escape, ¿no? Se supone que vamos allí para no tener que hablar de las cosas serias de este país”, dijo Tiki Barber, ex jugador de los New York Giants que jugó en el Super Bowl en 2001 y desde entonces ha asistido a varias como comentarista. “Espero que no decaiga, porque si lo hace, entonces creo que realmente estamos perdiendo el contacto con lo que es importante en nuestra sociedad”.

Bad Bunny se ha inclinado por la polémica

Bad Bunny, de 31 años, nacido en Puerto Rico con el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, ha elevado la música latina a la corriente principal y ha ganado fama mundial con canciones casi totalmente en español, algo que irrita a muchos de sus detractores conservadores. Bad Bunny se ha prestado a la polémica y, cuando presentó “Saturday Night Live” en octubre, se refirió al espectáculo del descanso bromeando: “Todo el mundo está contento, incluso Fox News”.

Continuó con unas frases en español, expresando el orgullo latino por el logro, y terminó diciendo en inglés: “Si no has entendido lo que acabo de decir, ¡tienes cuatro meses para aprender!”.

Quienes le siguen de cerca dudan de que ahora dé marcha atrás.

“Ha dejado muy claro lo que defiende”, dijo Vanessa Díaz, profesora de la Universidad Loyola Marymount y coautora de “P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña”. “Así que no puedo imaginar que todo esto desaparezca con el Super Bowl”.

El espectáculo del descanso es una colaboración entre la NFL, Roc Nation y Apple Music. Roc Nation selecciona a los artistas y Apple Music distribuye la actuación, mientras que la NFL controla en última instancia el escenario, la retransmisión y la marca.

La NFL, que está trabajando para ampliar su atractivo en todo el mundo, incluida América Latina, dijo que nunca consideró retirar a Bad Bunny del espectáculo del medio tiempo, incluso después de las críticas de Trump y algunos de sus seguidores.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, describió el lunes a la cantante como “uno de las grandes artistas del mundo”, así como alguien que entiende el poder de la actuación en el Super Bowl “para unir a la gente y ser capaz de unir a la gente”.

“Creo que los artistas del pasado lo han hecho. Creo que Bad Bunny lo entiende. Y creo que tendrá una gran actuación”, dijo Goodell a los periodistas durante su conferencia de prensa anual de el Super Bowl.

Cerca de la mitad de los estadounidenses aprobaron la elección de Bad Bunny como artista del descanso, según una encuesta de octubre de la Universidad Quinnipiac. Pero había diferencias sustanciales: cerca de tres cuartas partes de los demócratas apoyaban la elección, frente a sólo el 16% de los republicanos. Alrededor del 60% de los adultos negros e hispanos aprobaron la elección, frente al 41% de los blancos.

Los republicanos están ansiosos por mantener el apoyo latino en su intento por conservar el control del Congreso. Pero a medida que se acerca el Super Bowl, muchos en el GOP han mantenido sus críticas a Bad Bunny.

El senador Tommy Tuberville de Alabama, ex entrenador de fútbol americano de la Universidad de Auburn y ahora candidato a gobernador, se burló del “Woke Bowl” en Newsmax la semana pasada y dijo que asistiría a un evento alternativo organizado por Turning Point USA.

El grupo fundado por el fallecido activista conservador Charlie Kirk dijo el lunes que Kid Rock, un firme partidario de Trump, estaría entre los artistas de su evento.

El Departamento de Seguridad Nacional no aclara si habrá agentes de inmigración en el Super Bowl

En los últimos días, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional Jeff Brannigan organizó una serie de llamadas privadas con funcionarios locales y la NFL en las que indicó que el ICE no tiene previsto llevar a cabo ninguna acción policial la semana del Super Bowl o en el partido, según dos funcionarios de la NFL con conocimiento directo de las conversaciones.

No se espera que el ICE esté entre las más de una docena de agencias relacionadas con el DHS que proporcionarán seguridad en el partido, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas.

Si bien ese es el plan, a algunos les preocupa que Trump y sus aliados MAGA que dirigen el DHS puedan cambiar de opinión antes del partido del domingo, dadas sus recientes declaraciones.

El funcionario del DHS Corey Lewandowski, asesor clave de la Secretaria del DHS Kristi Noem, dijo en octubre que agentes del ICE llevarían a cabo controles de inmigración en el partido.

“No hay ningún lugar en el que se pueda dar refugio seguro a las personas que están en el país ilegalmente, ni el Super Bowl, ni ningún otro lugar”, dijo entonces.

Cuando se le pidió que aclarara el papel del ICE esta semana, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, se negó a decir si los agentes federales de inmigración estarán presentes en el Super Bowl.

“Los que están aquí legalmente y no infringen otras leyes no tienen nada que temer”, dijo. “No revelaremos futuras operaciones ni hablaremos de personal. La seguridad de el Super Bowl implicará una respuesta de todo el gobierno llevada a cabo de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos.”

El grupo progresista MoveOn organizará el martes una concentración ante la sede de la NFL en Nueva York para presentar una petición que diga a la liga: “Nada de ICE en el Super Bowl”.

“El Super Bowl de este año debería ser recordada por grandes jugadas y Bad Bunny, no por agentes del ICE enmascarados y armados corriendo por el estadio infligiendo caos, violencia y trauma a los aficionados y trabajadores del estadio”, dijo Britt Jacovich, portavoz de MoveOn. “La NFL no puede quedarse al margen, la liga tiene la responsabilidad de actuar como adultos, proteger a los aficionados del Super Bowl y a los trabajadores del estadio, y mantener al ICE fuera del juego”.

En una entrevista, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, se mostró optimista sobre el éxito del evento incluso en un clima políticamente tenso.

“Vamos a mantener a salvo a todo el mundo: a nuestros residentes, a nuestros visitantes”, afirmó. “Obviamente, con todo lo que está pasando, nos mantenemos al tanto, controlando todo. Pero espero que todo sea seguro y divertido”.

