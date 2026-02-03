Las fuertes lluvias y ráfagas de viento que han afectado a la isla provocaron la caída de árboles y dejaron a varios sectores sin luz en San Germán, lo que llevó al alcalde Virgilio Olivera Olivera a activar el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) municipal.

Según explicó el ejecutivo municipal, las condiciones del tiempo se deterioraron desde la madrugada del lunes, con ráfagas de viento “muy fuertes” que han generado múltiples incidentes.

Árboles caídos en San Germán por el mal tiempo. ( Suministrada )

Olivera Olivera indicó que ya se realizan las gestiones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en las comunidades afectadas. En la región de Mayagüez, unos 9,796 abonados permanecían sin luz, según datos de LUMA Energy a las 12:25 p.m.

PUBLICIDAD

“Estamos trabajando, nuevamente, con la responsabilidad que tanto nos caracteriza como Administración Municipal. Para nosotros, la seguridad de nuestros residentes es de suma importancia. Por esta razón, he discutido con todos nuestros directores, de las distintas dependencias, el plan a seguir para velar por la seguridad de nuestros residentes y visitantes”, aseguró el alcalde en declaraciones escritas.

Árboles caídos en San Germán por el mal tiempo. ( Suministrada )

Ante este panorama, el alcalde exhortó a la ciudadanía a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios mientras siga el mal tiempo.

“Pedimos, encarecidamente, a nuestros ciudadanos que no salgan de las casas sino es necesario, ya que se espera que el mal tiempo se extienda hasta este jueves”, sostuvo.

13 Fotos Las autoridades municipales exhortan a la ciudadanía a mantenerse alejada de la costa mientras persista la fuerte marejada.

El paso de un sistema frontal continúa provocando condiciones del tiempo inestables en Puerto Rico, con una amenaza elevada de inundaciones y fuerte marejada que se extendería hasta mediados de semana, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Según el informe, persiste el riesgo elevado de inundaciones debido a periodos de aguaceros moderados a fuertes, que también podrían provocar deslizamientos de terreno.

Se espera que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar a partir del jueves.