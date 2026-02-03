( Departamento de Seguridad Pública de Aguadilla )

El paso de un sistema frontal continúa provocando condiciones del tiempo inestables en Puerto Rico, con una amenaza elevada de inundaciones y fuerte marejada que se extendería hasta mediados de semana, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Según el informe, las condiciones costeras se mantienen peligrosas debido a una marejada del norte al noroeste. Como resultado, se encuentran en efecto avisos de inundaciones costeras y de oleaje rompiente peligroso para las costas del norte de la isla.

De hecho, podrían observarse olas de hasta 15 pies, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no visitar las playas.

En cuanto a la lluvia, persiste el riesgo elevado de inundaciones debido a periodos de aguaceros moderados a fuertes, que también podrían provocar deslizamientos de terreno.

“Se exhorta a residentes y visitantes a mantenerse atentos y a evitar ríos, quebradas y otras áreas propensas a inundaciones”, sostuvo el Servicio Nacional de Meteorología.

Se espera que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar a partir del jueves.

Lo que debes saber según Manejo de Emergencias ante el mal tiempo: