Cuidado en la calle y en la costa: aguaceros y marejada amenazan la Isla
Se espera que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar a partir del jueves.
PUBLICIDAD
El paso de un sistema frontal continúa provocando condiciones del tiempo inestables en Puerto Rico, con una amenaza elevada de inundaciones y fuerte marejada que se extendería hasta mediados de semana, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
Según el informe, las condiciones costeras se mantienen peligrosas debido a una marejada del norte al noroeste. Como resultado, se encuentran en efecto avisos de inundaciones costeras y de oleaje rompiente peligroso para las costas del norte de la isla.
De hecho, podrían observarse olas de hasta 15 pies, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no visitar las playas.
Relacionadas
En cuanto a la lluvia, persiste el riesgo elevado de inundaciones debido a periodos de aguaceros moderados a fuertes, que también podrían provocar deslizamientos de terreno.
“Se exhorta a residentes y visitantes a mantenerse atentos y a evitar ríos, quebradas y otras áreas propensas a inundaciones”, sostuvo el Servicio Nacional de Meteorología.
Se espera que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar a partir del jueves.
[FEB 3] 🌊‼️❌⚠️ Dangerous marine and coastal conditions continue, stay out of the water! Condiciones marítimas y costeras continúan peligrosas, ¡permanezca fuera del agua! #prwx #usviwxPosted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Tuesday, February 3, 2026
Lo que debes saber según Manejo de Emergencias ante el mal tiempo:
- Evita visitar las playas durante el periodo de marejadas.
- No intentes nadar en aguas con corrientes fuertes.
- Sigue las instrucciones de los salvavidas, personal de emergencia y autoridades locales.
- Si vives en zonas costeras, mantente alerta ante posibles inundaciones y erosión de playas.
- Las embarcaciones pequeñas deben permanecer en puerto seguro.
- En caso de emergencia, llama al 9-1-1.