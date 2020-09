La gobernadora Wanda Vázquez anunció la nueva orden ejecutiva para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, que incluye una flexibilización de las restricciones que imperaban sobre negocios y actividades deportivas y recreativas.

La nueva orden ejecutiva entre en vigor el próximo sábado 12 de septiembre y se extiende por tres semanas hasta el próximo 2 de octubre.

Bajo la nueva orden, se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., y también continúa vigente la prohibición de aglomeraciones de personas, así como las multas por no usar mascarillas.

Se elimina el cierre de negocios que estaba vigente para los domingos, aunque sí permanece vigente el toque de queda como el resto de los días de la semana.

Aquellos establecimientos como restaurantes, concesionarios de autos, centros comerciales, laundromats, iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, funerarias, entre otros, que tenían una restricción de uso de hasta 25% de su capacidad, podrán usar ahora hasta 50% de su capacidad.

Se amplía el horario para vender bebidas alcohólicas y consumirlas en restaurantes hasta las 10:00 p.m.

Mientras, los casinos, gimnasios, cines, áreas recreativas y piscinas podrán abrir operaciones, pero limitados al 25% de su capacidad, y poniendo en vigor estrictos protocolos de limpieza y seguridad.

También se abren las playas, aunque se pide a las personas que mantenga un distanciamiento de al menos seis a ocho pies de distancia con otras personas que no sean de su núcleo familiar. Las personas deberán usar mascarilla en todo momento, excepto cuando entren al mar, pero deberán ponérsela otra vez una vez salgan de agua. No se permitirán ni sillas, ni neveritas, ni socializar.

Sin embargo, los llamados chinchorros, cafetines, barras y discotecas, permanecerán cerrados.

Las marinas podrán abrir, pero se prohíbe la práctica de pegar navíos unos a otros.

Se podrán someter al secretario de la Gobernación propuestas para la celebración de conciertos, actividades teatrales y actividades corporativas, que evaluará para su aprobación y autorización, siempre que sigan las medidas de seguridad recomendadas para combatir el virus.

En tanto, la educación continuará siendo a distancia en todos los niveles, incluyendo las universidades.

No obstante a la flexibilización anunciada hoy, la gobernadora insistió a la ciudadanía que el virus no se ha ido y es esencial mantener las medidas recomendadas para combatirlo, en particular el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos por al menos 20 segundos.

“El equilibrio está en la colaboración ciudadana. No hay otra forma. Tenemos que convivir con este enemigo invisible”, afirmó la gobernadora. “No hay otra medicina para el COVID-19. Hasta el momento la única forma de combatirlo es con la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos”.

Por otro lado, se anunció que los consejos asesores médico y económico dejarían de funcionar, aunque sus miembros continuarán prestando asesoría al gobierno cuando lo requiera. La razón es que se ha creado un modelo que estará disponible públicamente, con unas metas claras basadas en información científica, que permitirá al pueblo ver cómo está la situación y cuáles serían las medidas que se tomarían en las subsiguientes órdenes ejecutivas, a través de un sistema de colores con el verde como bajo nivel de riesgo, aumentando a nivel medio en amarillo, riesgo mayor en naranja, y el rojo como indicador de cierre total. Este modelo se presentará próximamente.