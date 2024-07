[July 17th]



A record high temperature of 94ºFs was set at San Juan Area today. This breaks the old record of 93ºF set in 1995 & 2001.



Un record de temperatura máxima de 94ºF se estableció en San Juan hoy. Este rompe el récord anterior de 93ºF establecido en 1995 y 2001.