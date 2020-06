El Centro de Ciencias y Visitantes de la Fundación Ángel Ramos, reanudará las visitas del público el próximo 24 de junio de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. siguiendo las medidas sanitarias sugeridas por el CDC y el Gobierno de Puerto Rico, en relación a la emergencia sanitaria del COVID-19.

Logro a pesar de María

“El Centro de Ciencias y Visitantes del Observatorio de Arecibo es el único Centro en Puerto Rico y el Caribe enfocado en ciencias espaciales, atmosféricas y planetarias. Nuestra misión es educar sobre las ciencias que se practican en el Observatorio mientras fomentamos la elección de estas carreras a nivel universitario. La pandemia del COVID-19, lejos de desmotivarnos, nos inspiró a reinventarnos y continuar con el esfuerzo de seguir educando a nuestra Isla”, destacó Abniel Machín, director ejecutivo del Centro de Ciencias y Visitantes. “Con estas medidas presentes y con una gran motivación en seguir con nuestra misión, nos complace anunciarles que finalmente estaremos abriendo nuestras puertas al público.”

Para minimizar la exposición a nuestros visitantes y empleados el Centro de Ciencias y Visitantes estará tomando las siguientes medidas: las visitas serán exclusivamente por reservación (Para reservaciones puede visitar la siguiente página: http://www.naic.edu/ao/content/reservation-request-form); toda persona de 5 años o más deberá traer y usar en todo momento mascarilla, persona que no tenga mascarilla, no podrá entrar; se tomará la temperatura de cada persona en la entrada, aquella persona que tenga 100.4 F (38 C) o más de temperatura, no podrá entrar ni él/ella ni el grupo con el que venga; utilizar desinfectante de manos y mantener distanciamiento físico.

“El Centro estuvo cerrado 91 días para garantizar la seguridad de nuestros empleados y visitantes. Las investigaciones y observaciones realizadas por científicos utilizando el Radiotelescopio, no se vieron afectadas en su totalidad durante el cierre temporero y se realizaron como de costumbre”, informó Abniel Machín.

UCF administra las instalaciones de NSF en virtud de un acuerdo de cooperación con la Universidad Ana G. Méndez y Yang Enterprises, Inc. El Programa de radar planetario de Arecibo está financiado por el Programa de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés) de la NASA en la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA a través de la subvención no. 80NSSC19K0523 otorgada a UCF.

Para más información puede comunicarse al 787-878-2612, ext. 346 o 312. Síguenos en las redes sociales: Facebook- Arecibo.Observatory, Instagram - @areciboobservatory y en Twitter- @NAICobservatory.