One Stop Career Center of Puerto Rico inició el 4 de marzo la rehabilitación de ocho residencias de la comunidad Playa, en Salinas, afectadas por los huracanes Irma y María gracias a una inversión filantrópica de $140,000 de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR).

La mayoría de las residencias a beneficiarse son de madera y hormigón, que tienen problemas de filtraciones de techo, así como problemas eléctricos y de plomería. Algunas tienen paredes de interiores sin terminaciones y necesitan reparaciones de ventanas, puertas y pintura.

“Estamos muy entusiasmados con la oportunidad que tenemos para rehabilitar estas residencias, que pertenecen a familias que no cuentan con los recursos económicos y aún esperaban por asistencia para rehabilitar o reconstruir sus viviendas, afectadas por los fenómenos atmosféricos de septiembre de 2017”, mencionó por escrito Carmen Cosme, directora ejecutiva de One Stop Career Center of Puerto Rico.

El costo promedio por la rehabilitación de cada vivienda es de $15,000 y la supervisión estará a cargo de la arquitecta Diana Ortiz, contratista de One Stop Career Center of Puerto Rico en este proyecto. La organización sin fines de lucro ha estado brindando servicios de rehabilitación de viviendas en el área de Ponce, Villalba y Coamo con fondos otorgados por la FCPR. En total, One Stop Career Center of Puerto Rico ha rehabilitado 29 en esos pueblos.

Estas ocho residencias se unen a las 64 que se rehabilitaron por cuatro Community Housing Development Organization (CHDOs), entre ellos One Stop Career Center of Puerto Rico, tras una inversión de $1.3 millones de la FCPR, como parte de una estrategia de acceso a vivienda a familias con residencias afectadas por los huracanes. “A lo largo de sus 35 años de historia, la FCPR ha estado comprometida con el acceso equitativo a vivienda, y este compromiso se reforzó tras los estragos de ambos huracanes, gracias a donantes, en su mayoría fundaciones comunitarias y privadas en los Estados Unidos. Con este proyecto promovemos la equidad, la justicia social y la prosperidad comunitaria, al fortalecer el capital físico de estas familias de la comunidad Playa”, dijo el presidente de la FCPR, el doctor Nelson I. Colón Tarrats.

One Stop Career Center of Puerto Rico supervisará e inspeccionará el proyecto para que cumpla con los estándares de construcción establecidos por los códigos de Construcción de Puerto Rico; verificará la titularidad o el derecho de ocupación de las viviendas; se asegurará de permisos y certificaciones requeridas; y orientará a las familias para que puedan acceder a fondos de CDBG-DR, del Programa R3 del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

La Fundación Comunitaria es una organización filantrópica con una trayectoria de 35 años de colaboración con donantes y con las comunidades. Es la primera de esta naturaleza en el Caribe y América Latina y la única en su clase en Puerto Rico. Es reconocida como una organización 1101.1 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico y como una organización 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal, por lo que dependiendo de su estatus contributivo usted podrá reclamar deducción sobre su contribución.