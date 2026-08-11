Ocho municipios tendrían interrupciones de luz por trabajos de LUMA
Chequea la lista de los pueblos impactados.
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LUMA Energy llevará a cabo este martes varios trabajos de mantenimiento, construcción y mejoras a la infraestructura eléctrica en distintas áreas de Puerto Rico. Las labores incluyen trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, conexiones y desconexiones de clientes soterrados, nueva construcción, remoción de vegetación peligrosa, trabajos solicitados por clientes y reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Quebradillas: Calle Sol, barrio Cocos, carretera PR-2, kilómetro 97.6 interior.
Coamo: Sector La Tosca, urbanización Brisas de Coamo.
Salinas: Extensión El Coquí, calle 2.
San Juan: Trujillo Alto, barrio Saint Just, 187 carretera PR-181, R848, kilómetro 1.4.
Conexión y desconexión de cliente soterrado
San Juan: Calle Cuevillas Norte, Waymount, calle Madrid, calle Alboy, calle Trigo y calle Salinas.
Nueva construcción
Yauco: Calle Villa Franco, avenida, urbanización Cupey Gardens y urbanización Las Rosas.
Remoción de vegetación peligrosa
Arecibo: Sector Montaña, Jovales, Las Carolinas (por la cancha), La Villa, urbanización Estancias de la Sabana, Córdova, Arroazal Los Muertos, Quebrada del Palo y parte de Villisla.
Guaynabo: Parkville Norte, urbanización Parkville, Quintas de Parkville, urbanización Parkville, urbanización Mallorca, urbanización San Ramón y Alturas de Santa María.
San Juan: Urbanización Puerto Nuevo, calle 15 NO, calle 18 NO y calle 3.
Trabajos requeridos por clientes
Santa Isabel: Urbanización Jacaranda, Obdulia, Valley Village y barrio Boca Velázquez.
San Juan: Calle Villa Franco, avenida, urbanización Cupey Gardens y urbanización Las Rosas.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
LUMA Energy también contempla trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos como parte de las labores programadas para este martes.
Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y modernización de la red eléctrica que realiza la compañía en diferentes municipios y comunidades de la isla.