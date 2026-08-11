LUMA Energy llevará a cabo este martes varios trabajos de mantenimiento, construcción y mejoras a la infraestructura eléctrica en distintas áreas de Puerto Rico. Las labores incluyen trabajos para aumentar la resiliencia de los postes, conexiones y desconexiones de clientes soterrados, nueva construcción, remoción de vegetación peligrosa, trabajos solicitados por clientes y reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Quebradillas: Calle Sol, barrio Cocos, carretera PR-2, kilómetro 97.6 interior.

Coamo: Sector La Tosca, urbanización Brisas de Coamo.

Salinas: Extensión El Coquí, calle 2.

San Juan: Trujillo Alto, barrio Saint Just, 187 carretera PR-181, R848, kilómetro 1.4.

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Conexión y desconexión de cliente soterrado

San Juan: Calle Cuevillas Norte, Waymount, calle Madrid, calle Alboy, calle Trigo y calle Salinas.

Nueva construcción

Yauco: Calle Villa Franco, avenida, urbanización Cupey Gardens y urbanización Las Rosas.

Remoción de vegetación peligrosa

Arecibo: Sector Montaña, Jovales, Las Carolinas (por la cancha), La Villa, urbanización Estancias de la Sabana, Córdova, Arroazal Los Muertos, Quebrada del Palo y parte de Villisla.

Guaynabo: Parkville Norte, urbanización Parkville, Quintas de Parkville, urbanización Parkville, urbanización Mallorca, urbanización San Ramón y Alturas de Santa María.

San Juan: Urbanización Puerto Nuevo, calle 15 NO, calle 18 NO y calle 3.

Trabajos requeridos por clientes

Santa Isabel: Urbanización Jacaranda, Obdulia, Valley Village y barrio Boca Velázquez.

San Juan: Calle Villa Franco, avenida, urbanización Cupey Gardens y urbanización Las Rosas.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

LUMA Energy también contempla trabajos de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos como parte de las labores programadas para este martes.

Los trabajos forman parte de las labores de mantenimiento y modernización de la red eléctrica que realiza la compañía en diferentes municipios y comunidades de la isla.