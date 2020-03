Personas de bajos recursos económicos residentes en Loíza, San Juan, Ponce, Dorado y Luquillo podrán beneficiarse de servicios gratuitos gracias al programa Notarios Por Puerto Rico, que promueve el Colegio de Notarios de Puerto Rico (CNPR), gracias a acuerdos colaborativos firmados entre las partes en días recientes.

La directora ejecutiva del CNPR, Virmarily Pacheco Rivera, anunció hoy que todos los lunes, miércoles y viernes, notarios y notarias ofrecen servicios en la Oficina de Ayuda Legal del Municipio de San Juan, localizada en la Plaza del Mercado de Río Piedras. Los servicios se ofrecen de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La notaria añadió que los martes, jueves y viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., llegan hasta la alcaldía de Ponce con la práctica notarial. Los martes y jueves, se mueven al Centro Comunitario Carlos Escobar López de Loíza, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y a la alcaldía de Luquillo de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

En Dorado, los servicios se ofrecen los martes en la casa alcaldía en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

“Este programa nació en 2018, luego del impacto de los huracanes Irma y María. Inicialmente, surgió con el propósito brindar de orientación y atender la necesidad de servicios notariales relacionados a titularidad en las comunidades. Ahora, provee además un espacio a los notarios para cumplir horas de servicio pro-bono. Estamos muy activos en estos municipios y queremos que más personas utilicen nuestros recursos”, indicó.

La ejecutiva describió el proyecto como uno muy efectivo que les permite visitar además de municipios, comunidades y organizaciones sin fines de lucro con brigadas de notarios. Los servicios no se limitan a ofrecer declaraciones juradas, también incluyen poderes, actas de hogar seguro, donaciones, celebrar matrimonios o divorcios. Dijo además que muchas de las gestiones se realizan ante notario y se resuelven sin pisar el tribunal.

De otro lado, Pacheco Rivera explicó que entre las prioridades del Colegio de Notarios figura crear acuerdos de colaboración con otros municipios y entidades sin fines de lucro para ampliar la ayuda a otros puntos de la isla y beneficiar a más personas con sus servicios. Los interesados pueden comunicarse al 787-758-2773.