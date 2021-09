La onda que se encuentra al este sureste de las Antillas Menores podría convertirse en una depresión o tormenta tropical más tarde en el día o en la noche, pero no representará un peligro para Puerto Rico, informó el meteorólogo Gabriel Lojero, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Al momento, el consenso de la mayoría de los modelos es llevar este sistema al noreste del área. El tema es también que, aunque este sistema se desarrolle en algo, no se va a intensificarse mucho. Va a haber una vaguada que va a estar amplificándose cerca de nosotros en los próximos días que le va a dar vientos cortantes a este sistema y no es bueno para ningún ciclón tropical, no permite que se organice”, señaló.

Sin embargo, la vaguada y la humedad asociada al sistema tropical con alto potencial de desarrollo ciclónico van a dejar lluvia sobre la Isla para el lunes, cuando se conmemoran cuatro años del devastador paso del huracán María, y el martes próximo.

“Para el lunes y martes, ya cuando este sistema esté en el punto más cercano a la región, se verá un aumento de lluvias y tronadas”, dijo el experto.

Asimismo, se podría registrar fuerte oleaje para el norte de la Isla, dependiendo de la fortaleza que alcance el sistema. También podrían desarrollarse corrientes submarinas peligrosas, expuso Lojero.

Para este sábado, en cambio, se espera el típico patrón de lluvias de la tarde. Como los vientos están del noreste, ya lluvia se concentraría en el suroeste, dijo Lojero.

Mañana, domingo, se esperan condiciones del tiempo similares.

Las condiciones marítimas están tranquilas, con oleaje de hasta cuatro pies.