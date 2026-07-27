El paso de una onda tropical por el noreste del Caribe provocará un aumento significativo en la humedad y la inestabilidad atmosférica sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas, lo que elevará el riesgo de inundaciones entre este lunes y el martes, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan.

Los meteorólogos indicaron que la onda tropical se desplazará hacia el oeste-noroeste mientras transporta una gran cantidad de humedad tropical. Los valores de agua precipitable (PWAT) superarán las 2 pulgadas, muy por encima de lo normal para esta época del año, creando un ambiente favorable para el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas.

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El pronóstico anticipa periodos de aguaceros dispersos a numerosos y tormentas aisladas a dispersas desde la noche del domingo hasta el martes en la tarde.

Las lluvias más intensas se esperan durante la madrugada y la mañana del lunes, mientras que en las tardes del lunes y martes la actividad convectiva volverá a intensificarse debido al calentamiento diurno y a los vientos del este-sureste.

Ante este panorama, el NWS advirtió que existe un riesgo elevado de inundaciones durante ambos días, especialmente en zonas urbanas, carreteras de pobre drenaje y quebradas de pequeño tamaño. Además, no se descartan inundaciones repentinas localizadas en las áreas donde las lluvias y tormentas sean más persistentes.

También aumentará la sensación de calor

A pesar del incremento en las lluvias, el Servicio Nacional de Meteorología señaló que las temperaturas en niveles bajos de la atmósfera permanecerán inusualmente cálidas.

Esto significa que las zonas que reciban poca lluvia podrían registrar temperaturas máximas superiores a lo normal durante el día y noches más cálidas de lo habitual. La combinación del calor con la alta humedad favorecerá índices de calor elevados e incluso potencialmente peligrosos en algunos sectores del archipiélago.

Miércoles vuelve el tiempo seco

De acuerdo con el pronóstico extendido, la abundante humedad permanecerá sobre la región durante la primera mitad de la semana, manteniendo la posibilidad de aguaceros impulsados por los vientos alisios en horas de la mañana y lluvias con tronadas aisladas durante la tarde, principalmente sobre el interior y el noroeste de Puerto Rico.

Sin embargo, las condiciones comenzarán a cambiar desde la noche del miércoles con la llegada de una masa de aire más seco y el fortalecimiento de un sistema de alta presión en superficie.

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Los meteorólogos explicaron que este patrón traerá vientos más fuertes y una atmósfera más estable, reduciendo la cobertura de lluvias durante la segunda mitad de la semana. Aunque seguirán ocurriendo aguaceros pasajeros arrastrados por los vientos alisios, estos tendrían poco impacto.

No obstante, el Servicio Nacional de Meteorología adelantó que la humedad podría volver a aumentar entre el sábado y el domingo con la posible llegada de otra onda tropical.

Mientras tanto, las temperaturas continuarán cerca o por encima de lo normal, con máximas que alcanzarán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en las zonas costeras y urbanas, según el NWS en San Juan.