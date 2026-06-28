El paso de una onda tropical provocará un aumento en la humedad y en la frecuencia de los aguaceros sobre Puerto Rico durante este lunes, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en San Juan.

La agencia informó que, tras un domingo con condiciones relativamente secas y estables, el sistema tropical comenzará a afectar la isla desde este lunes, favoreciendo el desarrollo de lluvias en distintos sectores.

Aunque se esperan intervalos de sol durante la jornada, la mayor humedad disponible incrementará la probabilidad de aguaceros, especialmente durante la tarde, cuando el calentamiento diurno favorezca el desarrollo de nubosidad.

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Las temperaturas continuarán calurosas, con máximas cercanas a los 90 grados Fahrenheit en las zonas costeras y urbanas, mientras que los vientos del este soplarán entre 10 y 20 millas por hora, con ráfagas ocasionales.

El Servicio Nacional de Meteorología recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada, limitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y permanecer atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que la onda tropical podría producir aguaceros localmente fuertes en algunos municipios.

Las autoridades meteorológicas continuarán monitoreando la evolución del sistema y exhortaron a la población a seguir los boletines oficiales para conocer cualquier cambio en las condiciones del tiempo.